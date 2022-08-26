Bakan Nebati’den İngiliz dergiye yanıt
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İngiltere merkezli The Economist dergisinin Türkiye ekonomisiyle ilgili paylaşımını alıntılayarak, “İma ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok. Cevap çok basit: Türkiye Ekonomi Modeli” dedi.
Bakan Nebati, İngiltere merkezli The Economist dergisinin Twitter’dan yaptığı, ‘Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var: Yükselen enflasyonun ortasında bile ekonomi büyüyor’ paylaşımını alıntılayarak yanıt verdi. Nebati, paylaşımında, “İma ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok. Cevap çok basit: Türkiye Ekonomi Modeli. Enflasyonun belini kırdığımızda hedeflerimize ulaşmamızda hiçbir engel kalmayacak. Bizi izlemeye devam edin” dedi. (DHA)
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