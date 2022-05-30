Bakan Nebati’den büyüme mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Küresel ekonomi zor bir dönemden geçiyor. Türkiye ise güçlü büyümesine devam ediyor. Öncü göstergeler büyümenin 2022 ilk çeyrekte yüzde 7 olacağına işaret ediyor” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye Bankalar Birliği 65. Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Bakan Nebati, kurulda yaptığı konuşmada ekonomideki gelişmelere ve yarın açıklanacak ilk çeyrek büyüme verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Nebati, Kredi büyümelerini takip ediyor, Türkiye ekonomi modelimizle selektif kredi yaklaşımını politikamızın odağına yerleştiriyoruz. Küresel ekonomi zor bir dönemden geçiyor. Türkiye ise güçlü büyümesine devam ediyor. Öncü göstergeler büyümenin 2022 ilk çeyrekte yüzde 7 olacağına işaret ediyor” dedi.

(İHA)