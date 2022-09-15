Bakan Nebati’den bütçe açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati , merkezi yönetim bütçesinin ağustos ayında 3 milyar 586 milyon lira fazla verdiğine dikkati çekerek, “Yılın başından bu yana sürdürdüğümüz sıkı bütçe disiplininden şaşmadan yatırıma ve büyümeye devam” ifadelerini kullandı.

Nebati , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ağustos ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe sonuçlarını değerlendirdi, mali disiplinden taviz vermeden yollarına emin adımlarla devam ettiklerini vurguladı.

Mali disiplinin önemli bir göstergesi olan merkezi yönetim bütçesinin ağustosta 3 milyar 586 milyon lira fazla verdiğine dikkati çeken Nebati , faiz dışı fazlanın ise 26 milyar 233 milyon liraya ulaştığını ifade etti.