Bakan Nebati’den Borsa İstanbul vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Devreye aldığımız Türkiye Ekonomi Modeli ile uzun vadeli hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz” dedi. Nebati, Borsa İstanbul’daki yatırımcı sayısının da 3,2 milyona ulaştığı bilgisini de paylaştı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, ‘Finansın Ötesi: Dünyanın Geleceğine Yatırım’ temasıyla bugün yapılıyor. 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun tüm dünyanın sorunu olduğunu ve faiz artışlarının tüm dünyayı hızlı bir resesyona sürüklediğini söyledi. Bakan Nebati’nin açıklamaları şöyle:

“ARKA ARKAYA FAİZ ARTIRIMLARI DÜNYAYI HIZLI BİR RESESYONA DOĞRU SÜRÜKLÜYOR: Ülkemiz devreye aldığımız Türkiye Ekonomi Modeli ile uzun vadeli hedeflerini adım adım gerçekleştirmeye devam ediyor. Sürdürülebilir büyüme için finansman ihtiyacının para piyasaları ile sermaye piyasaları arasında dengeli bir şekilde dağılması önem arz ediyor. Salgınla başlayan arz şokları ve tersine küreselleşme süreci tüm ülkeler açısından zorlu koşulları beraberinde getiriyor. İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte tüm dünyada enflasyon oranları rekor yüksek seviyelere ulaşırken, birçok ülke politika faizini artırma yoluna gitti, arka arkaya faiz artırımları dünyayı hızlı bir resesyona doğru sürüklüyor.

HEDEFİMİZ KATILIM FİNANS SİSTEMİNDE BİR ÜS HALİNE DÖNÜŞMEK: Attığımız adımların etkilerini ekim itibarıyla 253 milyar doları aşan ihracat ve yüzde 10,1’lik seviyesine gerileyen işsizlik rakamlarında da görmekteyiz. Hem yatırımcıların bilinçlendirilmesi hem de sermaye piyasalarında uygun perspektifin oluşturulması için tüm paydaşlarla daha fazla iş birliği içinde olmaya önem veriyoruz. Katılım finans kanunu çalışmalarımızı kısa bir sürede tamamlayacağız. Hedefimiz katılım finans sisteminde bir üs haline dönüşmek.

BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN ŞİRKET SAYISI 482’YE ULAŞTI: Bu yıl da sermaye piyasalarımız büyümesini halka arzlarla sürdürüyor. Halka arzlarla Borsa İstanbul’da işlem gören şirket sayısı 482’ye ulaştı. İşlem hacmi borsamızın likit olduğunu gösteriyor. Borsa İstanbul’un benzerlerinden pozitif ayrıştığını biliyoruz. Borsa’da işlem gören şirketlerin nitelik ve niceliğinin artırılması önem taşıyor. Sermaye piyasaları, halka arzların yanında borçlanma araçları için de önemli bir mecra haline geldi.

BORSADAKİ YATIRIMCI SAYISI 3,2 MİLYONA ULAŞTI: Borsa İstanbul küresel ölçekte dikkat çeken bir borsa. Özellikle bireysel yatırımcılarımızın sağlıklı yatırım karar alabilmesi için finansal okur-yazarlığın öneminin farkındayız, temel önceliklerimiz arasında yer alıyor, bütüncül bir eğitim portalını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Borsadaki yatırımcı sayısı 3,2 milyona ulaştı. Emeklilik fonlarının büyüklüğü 395 milyar TL’ye yükseldi. Yatırım fonlarının büyüklüğü 565 milyar TL’ye ulaştı.

YERLİ KURUMSAL YATIRIMCI TABANI OLUŞMAYA BAŞLADI: Kasım itibarıyla 33 şirket toplam 14,2 milyar liralık halka arz gerçekleştirdi. Menkul kıymet yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarındaki yatırım düzeyinin 1 trilyon sınırına yaklaşmış olması yerli kurumsal yatırımcı tabanının oluşmaya başladığının göstergesi.

HESABINIZI KİTABINIZI, BÜYÜYEN TÜRKİYE’YE GÖRE, LİDER TÜRKİYE’YE GÖRE YAPIN: 21. yüzyıl Türkiye yüzyılı, her alanda, koşuyoruz, bayraklarımızı en iyi şekilde birbirimize devrediyoruz ve biz arkamıza bakmadan hedefimize doğru kilitlenmiş durumdayız, bu ülke hepimizin. Hesabınızı kitabınızı, büyüyen Türkiye’ye göre, lider Türkiye’ye göre yapın.” (ANKA)