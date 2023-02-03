Bakan Nebati: Önümüzdeki aylar çok daha iyi olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) açıklanmasına ilişkin, “Mevcut veriler, enflasyonda en zorlu dönemi ardımızda bıraktığımızı, önümüzdeki ayların çok daha iyi olacağını işaret etmektedir” dedi.

Bakan Nebati, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, kasım ayında başlayan enflasyondaki düşüş eğiliminin ocak ayında da devam ettiğini vurgulayarak, “Buna göre, aralık ayında yüzde 64,27 seviyesinde gerçekleşen yıllık tüketici enflasyonu ocak ayında yüzde 57,68 seviyesine gerilemiştir. Mevcut veriler, enflasyonda en zorlu dönemi ardımızda bıraktığımızı, önümüzdeki ayların çok daha iyi olacağını işaret etmektedir. Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümünü, yüksek enflasyon sorununu kalıcı bir şekilde çözen, küresel ticaretten daha fazla pay alan, geleceğe güvenle bakan, kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak refahını hızla artıran, dinamik ve çok güçlü bir ülke olarak kutlayacağız” dedi. (DHA)