Bakan Nebati, kentsel dönüşüme yeni destek paketini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kentsel dönüşümü hızlandırmak ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olmak için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca, ‘Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi’nin devreye aldığını açıkladı.

Bakan Nebati, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Kentsel dönüşümü hızlandırmak ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile eşgüdüm içerisinde kentsel dönüşüme ilişkin yeni destek paketlerini devreye aldık. Devreye aldığımız finansman paketi kapsamında, kişi başı 1 milyon 250 bin TL’ye kadar finansman imkanı sunuyor ve finansman maliyetinin 840 baz puana kadarlık kısmını karşılıyoruz” dedi.

‘Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi’ne göre; güçlendirme kredisi 320 bin TL, konut yapım ve konut edinme kredisi 1 milyon 250 biner TL, iş yeri yapım kredisi 800 bin TL, iş yeri edinme kredisi 350 bin TL olacak. İş yeri kredileri için 7, konut kredileri için 10 yıl vade uygulanacak. Konut edinme kredisinde hak sahiplerinin ödeyeceği faiz oranı yüzde 0,79, iş yeri yapım ve iş yeri edinme kredilerinde ise yüzde 1,09 olacak. Yüklenici ve konut üreticilerine 12 ay ödemesiz dönem, 48 ay vadeyle 250 milyon TL’ye kadar finansman sunulacak, 50 milyar TL kefalet limiti kullanıma açılacak.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile yeni yapıların inşasına ve kentsel dönüşüme yönelik çalışmalarımızı hızla sürdürüyor ve bu kapsamda uygun finansman imkanlarını Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak sağlamaya devam ediyoruz. Daha önce devreye aldığımız desteklere ilave olarak şimdi de riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin destekler sağlayarak kentsel dönüşümü hızlandırmayı ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olmayı öngörüyoruz. Bu kapsamda; riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli yapıların malikleri için kentsel dönüşüm kapsamında yüklenici ve konut üreticileri için destek paketleri hazırladık” denildi. (DHA)