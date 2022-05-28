Bakan Nebati: Gerekli her adımın atılacağından şüphe olmasın
Haberler Gündem

Bakan Nebati: Gerekli her adımın atılacağından şüphe olmasın

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Bugün İstanbul’da vatandaşlarımızın önerilerini ve sorunlarını dikkatlice dinledim. Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Yoğun bir mesaide bulduğum her fırsatta vatandaşlarımız ile bir araya gelmeyi, seslerine kulak vermeyi önemsiyorum. Bugün de İstanbul’da vatandaşlarımızın önerilerini ve sorunlarını dikkatlice dinledim. Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

(DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Türkiye’nin en büyük hayalet ağı çıkarıldı

Türkiye’nin en büyük hayalet ağı çıkarıldı

MSB: PKK/YPG’li 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: PKK/YPG’li 3 terörist etkisiz hale getirildi

3 kişiyi öldürüp, kaçan kuzen için kırmızı bülten talebi

3 kişiyi öldürüp, kaçan kuzen için kırmızı bülten talebi

Bakan Nebati: Gerekli her adımın atılacağından şüphe olmasın
Gündem