Bakan Nebati: Genç nüfusta işsizlik şubat ayında geriledi
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Bakan Nebati: Genç nüfusta işsizlik şubat ayında geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Depremlerin yaşandığı şubat ayında genç nüfusta işsizlik bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 19,2’ye geriledi. Özetle rotamız doğru, yolumuz açıktır. Enflasyondaki düşüş üretimle, ihracatla ve istihdamla kalıcı hale geliyor” dedi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından bugün açıklanan şubat ayı işgücü istatistiklerine ilişkin açıklama yaptı. Nebati, ‘Türkiye Ekonomi Modeli’ ile rotalarını çizdiklerini, emin adımlarla yola devam ettiklerini belirterek, “Başta turizm olmak üzere ekonomimize döviz kazandıran hizmetleri ve ihracatı önceleyen bir anlayışı koruyoruz. Cari dengemiz, 6 Şubat’taki deprem felaketlerine rağmen beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 834 milyon dolar fazla verdi. Mart 2023 itibarıyla ekonomimizin yıllık ihracatı 255,7 milyar dolara ulaştı. Çalışıyor, üretiyor, ihraç ediyoruz. Bu sayede istihdamımız artıyor, işsizlik azalıyor” ifadelerini kullandı.

Pandeminin ardından 6,4 milyon insanın istihdama katıldığına işaret eden Nebati, “İstihdamda 31 milyon 460 bin kişiye ulaşmış durumdayız. Depremlerin yaşandığı şubat ayında genç nüfusta işsizlik bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 19,2’ye geriledi. Özetle rotamız doğru, yolumuz açıktır. Enflasyondaki düşüş üretimle, ihracatla ve istihdamla kalıcı hale geliyor” dedi. (DHA)

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