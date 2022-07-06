Bakan Nebati: Ekonomimiz büyümeye devam ediyor
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Bakan Nebati: Ekonomimiz büyümeye devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Ülke ekonomimiz sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye, her ay yeni ihracat rekorları kırmaya ve istihdamımızda somut artışlar kaydetmeye devam ediyor” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün, dünya genelinde yaşanan tüm küresel ekonomik sorunlar ve hızlı fiyat artışlarına rağmen ülke ekonomimiz sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye, her ay yeni ihracat rekorları kırmaya ve istihdamımızda somut artışlar kaydetmeye devam ediyor. Türkiye Ekonomi Modelimizi kararlılıkla uygulayarak daha güçlü bir üretim ekonomisi olma yolunda ilerlememizi sürdürüyor, büyümenin tabana ve tüm vatandaşlarımıza yayılmasına önem veriyoruz” dedi. (DHA)

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Bakan Nebati: Ekonomimiz büyümeye devam ediyor
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