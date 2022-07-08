Bakan Nebati duyurdu: Yemek ve yol ücretleri yükseltildi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Çalışanlarımıza yapılan yemek ve yol yardımı ödemelerine ilişkin istisna tutarlarını artırdık. Yemek kartlarına yüklenen bir günlük yemek bedeli için 34 TL’lik istisna tutarını 51 TL’ye, ulaşım kartlarına yüklenen bir günlük ulaşım bedeli için 17 TL’lik istisna tutarını 25,50 TL’ye çıkardık” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Asgari ücret artışı, memur ücret artışları, asgari ücret istisnası uygulaması ve ek gösterge düzenlemeleriyle çalışanlarımızın refah seviyesine önemli katkılar sağladık. Yeni düzenlemelerle de katkı sağlamaya devam ediyoruz. Çalışanlarımıza yapılan yemek ve yol yardımı ödemelerine ilişkin istisna tutarlarını artırdık. Yeni tutarlar 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmuştur. İşverenlerce, iş yerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışanların yemek kartlarına yüklenen bir günlük yemek bedeli için 1 Ocak’tan itibaren geçerli olan 34 TL’lik istisna tutarını 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 51 TL’ye çıkardık. İşverenlerce servis hizmeti verilmeyen durumlarda çalışanların ulaşım kartlarına yüklenen bir günlük ulaşım bedeli için 1 Ocak’tan itibaren geçerli olan 17 TL’lik istisna tutarını 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 25,50 TL’ye çıkardık” dedi.

Bakan Nebati, çalışanların her daim yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. (DHA)