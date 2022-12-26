Bakan Muş: Haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş , Türkiye’de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin üst yöneticileriyle bir araya geldiklerini belirterek, “Asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müs aade etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Muş , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle görüştüklerini bildirdi.

Migros Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Tort, A101 CEO’su Cem Maltaş, ŞOK CEO’su Uğur Demirel ve BİM CEO’su Galip Aykaç’ın katıldığı toplantıya ilişkin bilgi veren Muş , “Asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müs aade etmeyeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.