Bakan Mahmut Özer açıkladı: 15 Mayıs’ta okullar tatil edildi
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Bakan Mahmut Özer açıkladı: 15 Mayıs’ta okullar tatil edildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle 15 Mayıs’ta okullara 1 gün ara verileceğini açıkladı.

Bakan Özer, katıldığı bir televizyon programında eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özer, seçim nedeniyle 15 Mayıs’ta okulların eğitim-öğretime devam edip etmeyeceğine ilişkin, “Okulları sağlıklı bir şekilde bir sonraki güne hazırlamak için seçimin ertesi günü, 1 gün eğitime ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız” dedi. (DHA)

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Bakan Mahmut Özer açıkladı: 15 Mayıs’ta okullar tatil edildi
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