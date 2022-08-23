Bakan Kurum’dan yeni sosyal konut projesine ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , “İstanbul’da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar TOKİ’ye başvurabilecek, 240 aya kadar vade imkanı olacak.” dedi.

Kurum , dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yeni sosyal konut projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kurum , “İstanbul’da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ’ye başvurabilecek. 240 aya kadar da vade imkanı olacak.” bilgisini verdi.