Bakan kurum, yapılacak konutların görsellerini paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “11 ile 11 ayrı master plan çalışıyoruz. Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla (TOKİ) her şehre özel konutlar inşa edeceğiz” dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte harekete geçerek, hasar tespit çalışması başlattı. Bakan Murat Kurum, ovalardan dağlara doğru yerleşimi önceleyen bir amaçla yeni yerleşim alanları tespit etmek için depremden etkilenen bölgelere havadan ve karadan incelemelerde bulundu. Afetzedeler için ovalardan dağlara yerleşim modelinin belirlenmesinde yapılan koordinasyon toplantılarında öncelikle 11 ilde yerel yöneticiler ve STK’larla bir araya gelinerek yeni şehirlerin kültürel, demografik, sosyolojik, coğrafi hassasiyetleri dikkate alındı. Sahada zemin etüt çalışmaları belirlenen yerlerin konut yapımına uygunluğu için zemin etüt, jeolojik etüt ve mikro bölgeleme çalışmaları yapılmaya başlandı. Tüm kesimlerle yapılan görüşmeler sonrası şehrin ihtiyaçlarını kapsayan master planlar hazırlanmaya başlandı.

‘ŞEHİRLERİN ÇEPERLERİNDE YAPILACAK’

Depremde hasar gören şehirlerin yeniden inşası için Şubat 2023ün sonuna kadar 14 bin 500 konutun ihalesinin tamamlanıp inşaatlara başlanması hedefleniyor. Bu kapsamda Gaziantep’te depremden ağır hasar alan Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde TOKİ eliyle ilk etapta 855 konut için ilk kazma vuruldu. Merkezlerdeki yoğunluğu azaltmak için öncelikle şehirlerin çeperlerinde belirlenen rezerv alanlarında konutlar yapılacak. Mart ve Nisan 2023 sonuna kadar şehirlerin rezerv alanlarında, 199 bin 739 konutun sözleşme süreçleriyle birlikte yapımlarına başlanacak. Hatay’da 40 bin 426, Kilis’te 250, Gaziantep’te 18 bin 544, Şanlıurfa’da 3 bin, Diyarbakır’da 6 bin, Elazığ’da 3 bin 750, Adıyaman’da 25 bin 882, Malatya’da 44 bin 770, Kahramanmaraş’ta 45 bin 67, Osmaniye’de 9 bin 550 ve Adana’da 2 bin 200 olmak üzere 199 bin 739 konut şehrin rezerv alanlarında inşa edilecek.

Köyleri yeniden ayağa kaldırarak yaşamı normal hale getirecek 73 bin 972 köy evinin çelik konstrüksiyon ve betonarme olacak şekliyle projeleri hazırlandı. Hatay’da 15 bin 59, Kilis’te 1002, Gaziantep’te 9 bin 539, Şanlıurfa’da 2 bin 81, Diyarbakır’da 2 bin 927, Elazığ’da 386, Adıyaman’da 9 bin 896, Kahramanmaraş’ta 13 bin 16, Malatya’da 17 bin 990, Osmaniye’de 1378, Adana’da 701 olmak üzere 73 bin 972 köy konutu yapılacak.

YATAY VE YÖRESEL MİMARİ

Türkiye’nin en iyi mimarlarıyla kat planları, cephe düzenlemeleri hazırlanırken, en sağlam en kaliteli zeminlere yeni konutları inşa etmek için bilim insanlarıyla çalışmalar yürütülüyor. Deprem bölgesinde yapılacak afet konutları şehrin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanacak. Binalar zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde yatay ve yöresel mimariye uygun inşa edilecek. Şehirlerin kültürel yapısı, sosyolojisini, demografik yapısı ve şehrin ihtiyaçlarına göre yapılacak konutlar 105 metrekare brüt, 85 metrekare net 3+1 dairelerden oluşacak. Köy konutları ise 120 metrekare brüt 93 metrekare neti olan 3+1 dairelerden oluşacak. Yeni yapılacak konutlarda dükkanlar ise bina altlarında yer almayacak.

Bakan Kurum, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “11 ile 11 ayrı master plan çalışıyoruz. TOKİ’mizle her şehre özel konutlar inşa edeceğiz” ifadelerini kullanarak, yapılacak konutların görsellerini paylaştı. (DHA)