Bakan Kurum: Tuzla metrosunu da yan yolları da biz yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuzla’da iş insanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sitelerin yöneticileri meclis üyeleri ile birlikte iftar programında bir araya geldi. Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen iftar programında konuşan Bakan Kurum, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde onların vaat edip yapmadığı, gerçekleştirmediği Tuzla metrosunu da yan yolları da biz yapacağız. Vatandaşımızın dönüşüm noktasında ne ihtiyacı varsa onlarla el ele kol kola bu projeleri gerçekleştireceğiz. İstanbulumuzun dört bir yanını, yedi tepesini metro ve yeşil alanları ile nasıl bundan önce donattıysak Tuzla’yı da metromuza kavuşturacağız. Bu proje bizim size sözümüzdür” dedi.

Program sırasında açıklamalarda bulunan Kurum, “İstanbul’u metro ağları ile öreceklerini ve trafik sorununu çözeceklerini vadettiler. Hani Tuzla metrosu yapılacaktı. Nerede Tuzla metrosu? Başkanım ifade ettiler, 2020 yılında temel atma töreni yaptılar. 2021 yılında bir tören daha yaptılar. ‘2022 sonuna geldik bitireceğiz’ dediler. Elde var sıfır. Hazırladıkları kitapçıkta 2023 olarak bitiş tarihi veriyorlar. Ortada öyle bir çalışma maalesef yok. İnternet sitelerinde Tuzla’daki hattı 2029 yılında açacaklarını söylüyorlar. Resmen biz 2029 yılında açacağız diyorlar. Allah aşkına sizlere soruyorum. Acaba bu yönetim ne yaptığının farkında mı? Değil. Kendilerinden bile haberleri yok. Tuzla halkını artık mağdur etmeyi bırakın. Boş vaatler ile tutamayacağınız, yapamayacağınız vaatlerle insanlarımızı, vatandaşlarımızı aldatmayı bırakın” dedi.

ŞEHİR ŞEHİR GEZMEKTEN İSTANBUL’U ÇÜRÜMEYE TERK ETMİŞ DURUMDALAR”

Bakan Kurum, “Millet sizden iş istiyor, aş istiyor, hizmet istiyor. Mümkünse o hizmete odaklanın. Şehir şehir dolaşmak yerine onlara tavsiyemiz, İstanbul’a arada bir uğrayın da milletin ne sorunu var ne problemi var, geçtiğimiz seçimde seçim meydanında ne vaat verdim diye düşünün de işinizi yapın. İşinize odaklanın. Başka işlere değil. Baktığınızda şehir şehir gezmekten, tatillere gitmekten ki en önemlisi afet zamanında tatile gitmekten fırsat bulamayanlar, İstanbul’u adete çürümeye terk etmiş durumdalar. Ama kimse merak etmesin, Tuzlamız merak etmesin, İstanbulumuz merak etmesin, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz yüzünü İstanbul’dan başka her yere dönenlere inşallah en güzel cevabı 14 Mayıs’ta bir kez daha vereceğiz” diye konuştu.

TUZLA METROSUNU DA BİZ YAPACAĞIZ YAN YOLLARI DA BİZ YAPACAĞIZ”

Bakan Kurum, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde onların vaat edip yapmadığı, gerçekleştirmediği Tuzla metrosunu da biz yapacağız, Tuzla’nın yan yollarını da biz yapacağız. Vatandaşımızın dönüşüm noktasında ne ihtiyacı var ise ne talebi varsa onlarla el ele kol kola bu projeleri gerçekleştireceğiz. İstanbulumuzun dört bir yanını, yedi tepesini metroları ile yeşil alanları ile nasıl bundan önce donattıysak Tuzla’yı da metromuza kavuşturacağız. Bu kapsamda bu proje bizim size sözümüzdür. Tuzla’ya sözümüzdür. Ben bir kardeşiniz olarak, bir evladınız olarak, bir bakanınız olarak, birinci sırada birinci bölgede adayınız olarak bu sürecin an ve an takipçisi olacağıma, bu işin yapılması adına her şeyimle Tuzla’nın İstanbul’un yanında olduğumuz burada söylüyorum. Bu söz onların sözü gibi değil, bu söz AK Parti’nin sözüdür, Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüdür” ifadelerini kullandı.

İBB TARAFINDAN BİTİRİLMEYEN PROJELERİ KONUŞMAK BENİM VATANDAŞA KARŞI GÖREVİMDİR”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ise “Tuzla İstanbul’un en periferinde olan bir ilçedir. En periferinde olunca bazı eksiklikler oluyor. Zaman zaman söylüyorum. İstanbul Büyükşehir belediyesi ile bazen tabiri caizse papaz olduğumuz zamanlar olsa da bu halkın isteklerini ve taleplerini her yerde gündeme getirmek bizim görevimiz. Kamu kaynağının en fazlasını alan İBB, Tuzla’da yapması gereken 2019’da bitirilmeyen projelerin bugün bitirilmesini gündeme getirmek, konuşmak benim vatandaşa karşı olan görevimdir. Bunlardan bir tanesi metro meselesidir. Sayacağım birçok proje var. Bunlardan biliyorsunuz hal meselesi, Çayırova yolunun tren yolu üzerine iki köprü ayağının konulamadı. E-5 yan yollar gerçekten çok acı bir şekilde bizi bekliyorlar. 2019 yılında bitirmeye çalıştığımız yüzde 95’i bitmiş 250 metrekare ‘Benim Köyüm Benim Çiftliğim’ projesi dahil olmak üzere 6-7 tane proje var” dedi.

TUZLA METRO’SUNUN DEVLET TARAFINDAN BİTİRİLMESİNİ İSTİYORUZ”

Yazıcı, “Tuzla Metrosu çok kıymetli. Çünkü ulaşım çok kıymetli. Çalışanlarımız için çok kıymetli. Kadınlarımız ve çocuklarımız için çok kıymetlidir. 2 defa açılış töreni yapılan, 2 defa da TBM töreni yapılan 4 defa kredi aldığı söylenen Tuzla Metro hattının bitirilmesi konusunda, bitirilme tarihi 2029’a atılınca bunun artık sizlerin ve devlet ricalinin, sizlerin bölgedeki göreviniz nedeniyle bu metronun devlet tarafından bitirilmesini Tuzla halkı adına Tuzla Belediye Başkanı olarak istiyoruz” diye konuştu. (DHA)