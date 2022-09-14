Bakan Kurum ‘İlk Evim İlk İş yerim’ projesinin detaylarını anlattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün açıklanan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili, “Milletimizi en çok sevindiren şey, yeni yuvalarımızın maliyet fiyatı üzerinden yaptığımız yüzde 40 indirim oldu. İlk etabın yatırım maliyeti 422 milyar lira. Bu bedelin yüzde 40ını Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, devletimizin sübvansiyonuyla karşılıyoruz. Gençlerimiz bu projeyle ilk defa özel bir konut hakkına sahip olacaklar. Eylül 1992 tarihinden sonra doğan genç kardeşlerimiz onlara ayrılan kontenjan üzerinden müracaat edebilecekler” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını açıklamıştı. Başvuruları bugün başlayan ve ekim ayı sonuna kadar sürecek proje kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İlk Evim-İlk İşyerim ismi verilen sosyal konut hamlesine ilişkin merak edilenleri anlattı. Beşiktaştaki bir otelde düzenlenen toplantıda TOKİ Başkanı Ömer Bulut da yer aldı. Bakan Kurum, bugün başvurusu başlayan projenin 12.45 itibariyle 225 bin başvuru aldığını belirtti. Bakan Kurum, projeyle konut ve kira fiyatlarında da düşüş yaşanabileceğini vurguladı.

EMEKLİ VE GENÇLERE 50’ŞER BİN KONUT

81 ilde, 600 ilçede projelerin yapıldığını belirten Bakan Kurum, “Ayırmış olduğumuz kontenjanlarla birlikte, pozitif ayrımcılık olarak ifade ettiğimiz kontenjan sıralamamız şöyle. Şehit ve gazi ailelerimiz için 12 bin 500 konut ayırıyoruz. Engelli kardeşlerimize yine aynı şekilde 12 bin 500 konut ayırıyoruz. Emeklilerimize ve gençlerimize de 50şer bin konut kontenjanı bu proje kapsamında sunuyoruz” dedi.

GENÇLERİMİZ İLK DEFA ÖZEL KONUT HAKKINA SAHİP OLACAKLAR

Bakan Kurum, “Gençlerimiz bu projeyle ilk defa özel bir konut hakkına sahip olacaklar. Eylül 1992 tarihinden sonra doğan genç kardeşlerimiz onlara ayrılan kontenjan üzerinden müracaat edebilecekler. Başvuru için 18 yaşı kıstasımız var. Sosyal konut projesinden faydalanacak vatandaşlarımızın başvurularını illerde en az bir yıl ikamet etmesi veya o ilin nüfusuna kayıtlı olması gerekiyor. Her haneden sadece bir başvuru hakkı olabilecek. Vatandaşlarımızın eşinin ve çocuklarının üzerinde konuta başvuracaklarsa konut, iş yerine başvuracaklarsa iş yeri, arsaya başvuracaklarsa arsasının ve konutunun bulunmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

2 ARTI 1 EV 2 BİN 800, 3 ARTI 1 EV 3 BİN 187 LİRA

Bakan Kurum, “Milletimizi en çok sevindiren şey, yeni yuvalarımızın maliyet fiyatı üzerinden yaptığımız yüzde 40 indirim oldu. 81 ilimizde, 609 ilçemizde yapacağımız sosyal konut projelerimizde vatandaşlarımız, toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2 artı 1 konutlarımıza, aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle bu konuta sahip olacaklar. Toplam 850 bin lira fiyatla 3 artı 1 konutlarımızın ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle, 240 vadeyle erişebilecekler. Daha önce 14 bin ve 16 bin olarak açıklanmıştı. Yapılan memur maaş artışları vesilesiyle de bu oranları artırdık. İstanbul’da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımıza başvuru kapımız açık” dedi.

Bakan Kurum, taksitlerin sözleşmeden sonra başlayacağını ve toplam daire bedelinin yüzde 10unun peşinat olarak verileceğini söyledi.

Konutların 50 binini İstanbul’da, 18 binini Ankara’da, 12 bin 500ünü İzmir’de, 10 binini Gaziantep’te, 8 bin 650sini Bursa’da, 7 bin 500ünü Konya’da, 4 bin 500ünü Kayseri’de yapılıyor.

SOSYAL KONUT SAHİBİ VATANDAŞLARIMIZIN SAYISI 10 MİLYONA ULAŞACAK

Bakan Kurum, “20 yılda 1 milyon 170 bine ulaştırdığımız konut sayısını inşallah bu projelerle birlikte 2028 yılına geldiğimizde 2 milyon rakamına çıkartmış olacağız. Toplamda sosyal konut sahibi vatandaşlarımızın sayısı da yaklaşık 10 milyona ulaşmış olacak” dedi.

2 YIL İÇİNDE ARSALARA İNŞAATLARINI YAPABİLECEKLER

Alt yapıları ve imarı tamamlanmış arsalar da sunulduğunu belirten Bakan Kurum, “Toplam 60 milyon metrekarelik alanda planlarını hazırladığımız 100 bin konutluk arsamız hazır. Faizsiz şekilde arsalarımızı sunuyoruz. İki çeşit arsamız var. İlki 350 ila 500 metrekare büyüklükte arsalar olacak. Bunlar müstakil konutların yapılacağı arsalar. Konut büyüklükleri de 105-150 metrekare arasında değişen konutları yapabilecekler. Fiyatlarımız 192 bin 500 liradan başlıyor. Bin 604 liradan başlayan taksitler 10 yıl vade ile faizsiz bir şekilde ödeyeceği yöntemle vatandaşlarımız arsasını alabilecekler. Sözleşmeye müteakip 2 yıl içerisinde arsalarda inşaatlarını yapabilecekler. Teknik destek vereceğiz, proje desteği vereceğiz” diye konuştu. Bakan Kurum, hisseli parsel için de aylık 937 liradan başlayan taksitlerin olacağını belirtti.

28 İLDE 10 BİN YENİ İŞ YERİ

Bakan Kurum, “Esnafımızai sanayicimize, gençlerimize yeni iş yerlerimizi sunacağız ve 10 bin adet iş yerimizi ilk etapta Ankara’dan Adana’ya, Erzurum’dan Diyarbakır’a, Kastamonu’dan Konya’ya kadar 28 ilimizde bu projemiz 50 ila 200 metrekare büyüklüğünde 10 bin yeni iş yapmış, vatandaşlarımıza kazandırmış olacağız. 350 bin liradan başlayacan fiyatlarla 2 bin 633 lira taksitle, 120 ay vadeyle sanayicimize, genç girişimcilerimize bu projemizi sunmuş olacağız” dedi.

KONUT VE KİRA FİYATLARI DA ETKİLENECEK

Bakan Kurum, “Yuvalarımızın iş yerlerimizin toplam yatırım değeri yaklaşık 900 milyar lira. İlk etabının yatırım maliyeti 422 milyar lira. Bu bedelin yüzde 40ını da devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, devletimizin sübvansiyonuyla karşılıyoruz. 2 trilyondan fazla finansal ve üretime dönük bir ekonomik hareketliliği başlatacak. Ev ve kira fiyatlarında zaten proje duyulur duyulmaz aşağı gelmeye başladı, düşürecektir” ifadelerini kullandı. (DHA)