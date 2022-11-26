Bakan Kurum: Düzce’de 181 yapı ağır hasarlı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce’de 13 bin 185 binada 39 bin 822 bağımsız bölümü incelediklerini, 181 yapının ağır hasarlı olduğunu belirtti.

Bakan Kurum, Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından devam eden hasar tespit çalışmalarına ilişkin Twitter’daki hesabından açıklama yaptı. Bakan Kurum, “Düzcede 300 ekibimizle hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 13 bin 185 binada 39 bin 822 bağımsız bölümü inceledik. 181 yapımız ağır hasarlı. Hepsini hızla yıkacağız. Yerlerine çok daha güvenli ve sağlıklı konutlarımızı inşa edip en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” dedi. (DHA)