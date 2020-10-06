Bakan Kurum açıkladı: Toplu ödemeye indirim var!
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Bakan Kurum açıkladı: Toplu ödemeye indirim var!

TOKİ’den ev alıp ödemeleri devam edenler için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, borçların kapatılması halinde yüzde 20 indirim uygulanacağını açıkladı.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “TOKİ’den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim’de başlayacak kampanyamız 19 Kasım’a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları yarın TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun” dedi.

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