Bakan Koca’dan ‘SMA’ açıklaması
Haberler Sağlık

Bakan Koca’dan ‘SMA’ açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “SMA kampanyasının ‘kirli’ yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir” dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “SMA kampanyasının ‘kirli’ yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir. Samimi duygularla hareket edenlerin tüm çabaları masumdur. SMA Bilim Kurulumuzun uygun gördüğü her tedavi, uygun görülen her hastaya uygulanmaktadır. Konu mali değil, insanidir” dedi.

(DHA)

Sağlık
Bunlarda ilginizi çekebilir
Koronavirüs bulaşında kritik süreç 10 günün sonunda yaşanıyor

Koronavirüs bulaşında kritik süreç 10 günün sonunda yaşanıyor

Hastanelerde ‘Aşı Uygulama Odası’ oluşturulacak

Hastanelerde ‘Aşı Uygulama Odası’ oluşturulacak

‘Aşılanmak, hastalığın bulaşmayacağı anlamına gelmez’

‘Aşılanmak, hastalığın bulaşmayacağı anlamına gelmez’

Bakan Koca’dan ‘SMA’ açıklaması
Sağlık