Bakan Koca’dan Sabancı çiftinin yaptığı kaza ile ilgili açıklama 

Yunanistan’da tatilde olan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, denizde botla kaza yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İş dünyasının ileri gelen isimlerinden Sn. Ali Sabancı, eşi Sn. Vuslat Doğan Sabancı ile ağır bir deniz kazası geçirmiş, kazada yaralanan Ali Bey ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla İstanbul’a sevk edilmiş; genel durumu iyi olan eşinin de ambulans uçakla İstanbul’a sevki planlanmıştır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” ifadeleri yer aldı.

TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Esas Holding’ten yapılan yazılı açıklamada “Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup, sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir” ifadeleri.

YUNANİSTAN’DA YEREL BASIN: 7 YARALI

Yunanistan’da yerel basında çıkan habere göre, gece yarısından kısa süre önce Leros ile Leipsos arasındaki deniz bölgesinde sürat teknesinin kayalıklara çarpması sonucu 7 kişi yaralandığı, ağır yaralanan 2 kişinin Leros Hastanesi’nde ameliyata alındığı ve yaralıların Türk vatandaşı olduğu belirtildi. (DHA)