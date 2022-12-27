Bakan Koca’dan muayenehanesi olan hekimlerle ilgili açıklama
Haberler Sağlık

Bakan Koca’dan muayenehanesi olan hekimlerle ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, muayenehane hekimlerinin taleplerinin yapılan toplantılarda karşılıklı ele alındığını ve kamunun ihtiyacının belirlendiğini belirterek, “Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık, 7 Ocak’tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek.” ifadesini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“Muayenehane hekimlerinin taleplerini, yaptığımız toplantılarda karşılıklı ele aldık. Kamunun ihtiyacını belirledik. Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık, 7 Ocak’tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek.”

Bakanlığın Özel Hastaneler Yönetmeliğinde bazı değişiklikleri içeren düzenlemeleri 6 Ekim’de Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

Muayenehane hekimleri, getirilen düzenlemelerin özel hastanede görev yapmalarının sınırlanmasına neden olacağını belirterek, yeni bir çalışma yapılması talebinde bulunmuştu. (AA)

Sağlık
Bunlarda ilginizi çekebilir
Tedavi edilmeyen gribal enfeksiyon zatürreye çeviriyor

Tedavi edilmeyen gribal enfeksiyon zatürreye çeviriyor

DSÖ ve Çinli yetkililer mevcut Kovid-19 durumunu ele aldı

DSÖ ve Çinli yetkililer mevcut Kovid-19 durumunu ele aldı

Bakan Koca: 2021’de 14 bin 287 sağlık çalışanı ‘Beyaz Kod’a başvurdu

Bakan Koca: 2021’de 14 bin 287 sağlık çalışanı ‘Beyaz Kod’a başvurdu

Bakan Koca’dan muayenehanesi olan hekimlerle ilgili açıklama
Sağlık