Bakan Koca’dan ‘Eris’ açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19’un yeni alt varyantı olan Eris’e ilişkin, “Özellikle son günlerde yurt dışında görüldüğüne dair çok yoğun bilgiler var. Türkiye’mizde bu ve benzeri bir varyant görülmedi. Bu görülen varyantlar, bizi asla endişelendirmesin. Asla eski kapandığımız dönemlere geçme gibi bir durum söz konusu değil” dedi.

Bakan Koca, çeşitli ziyaretler için Kırşehir’e geldi. Vali Hüdayar Mete Buhara’yı ziyaret eden Koca, valilik şeref defterini imzaladı. Burada açıklamalarda bulunan Koca, “Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, sessiz devrimlerden birisini sağlık alanında yaşadı. Değişimin ana fikri, halkımıza en nitelikli sağlık hizmetini en eşitlikçi ve en kapsayıcı biçimde sunmaktır. Yaptığımız sağlık yatırımları, insan kaynağı planlamaları, sosyal güvence kapsamını genişleten, cesur politikalarımızla, etkin ve nitelikli sağlık hizmeti üreten ve erişilebilir güçlü bir sağlık sistemine kavuştuk. Sağlık sistemimiz, son 4 yılda 2 büyük felaketle imtihan oldu. Küresel yıkıma yol açan salgın ve asrın felaketi olan Kahramanmaraş depremleri. Çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yıldır kesintisiz olarak sağlığa yaptığımız yatırımlarla bu büyük badirelerin üstesinden geldik. Tüm enerjimizi halkımıza daha sağlıklı, ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşıma hedeflerimize yöneltiyoruz” dedi.

‘400 YATAKLI KIRŞEHİR DEVLET HASTANEMİZİ HİZMETE AÇACAĞIZ’

Ziyaretleri kapsamında öncelikli olarak sağlıktaki hedeflerinin, ildeki yansımalarını yakından takip ettiklerini aktaran Koca, “Bu hizmetlerimizi büyük bir fedakarlıkla halkımıza sunan sağlık çalışanlarımızla ve hemşehrilerimizle hasbihal ederek, sorunları ve ihtiyaçları sahada görme fırsatı buluyoruz. Bu kapsamda bugün Kırşehir ilimizde misafir olduk. Kırşehir Valimiz Sayın Buhara ile ilimizdeki sağlık hizmetlerimiz ve yatırımlarımızın genel bir değerlendirmesini yaptık. Kırşehirimizde 2002 yılından bugüne kadar 6 hastane, bir ADSM ve 17 birinci basamak sağlık tesisi olmak üzere 24 sağlık tesisi yatırımı tamamladık. İlimizin sağlık talebini çok önemli düzeyde karşılayacak olan 400 yataklı Kırşehir Devlet Hastanemizi en kısa sürede hizmete açacağız. Önümüzdeki dönemde ilçelerimizde entegre hastane, 112 istasyonu ve aile sağlığı merkezleri olmak üzere 10 adet projelendirilmiş yatırımımız bulunmakta. En kısa sürede hizmete alacağımız hastanemiz ve ilçelerimizdeki yeni projelerimizde Kırşehirli vatandaşlarımıza sunduğumuz sağlık hizmetlerinin niteliğini daha da güçlendirmiş olacağız” diye konuştu.

‘KAPANDIĞIMIZ DÖNEMLERE DÖNME SÖZ KONUSU DEĞİL’

Gazetecilerin, Covid-19’un yeni alt varyantı ile ilgili sorularını yanıtlayan Koca, “Özellikle son günlerde yurt dışında görüldüğüne dair çok yoğun bilgiler var. Türkiye’mizde bu ve benzeri bir varyant görülmedi. Bu görülen varyantlar, bizi asla endişelendirmesin. Asla eski kapandığımız dönemlere geçme gibi bir durum söz konusu değil. Halen Covid görülüyor mu? Evet, görülüyor. Dünyada görülüyor mu? Evet, görülüyor. Görüldüğü halde Dünya Sağlık Örgütü’ne artık bildiriliyor mu? Bildirilmiyor. Bu dönemde giderek mutasyonlarla her geçen gün etkinliği daha da azalan bir varyant dönemi görüyoruz. O nedenle virülansı artan, hastaneye yatışı daha da arttıran herhangi bir durum söz konusu değil. Vatandaşımız müsterih olsun, endişelenmesin. Griple ilgili genel koruma tedbirlerimiz nasılsa, bundan sonraki süreç de aynı şekilde olmalı. Yaşlılarımız, kronik rahatsızlığı olan büyüklerimiz özellikle kalabalık ortamlarda, özellikle bir şekilde virüs etkisinde olan vatandaşlarımızdan kendilerini korunmak için gayret göstermeleri; her zaman yapacağımız bir uygulama” dedi.

‘KIZAMIK VAKALARINDA İSTANBUL BİRİNCİ SIRADA’

Koca gazetecilerin, “Kızamık vakalarında bir artış var mı?” sorusuna ise “Dünyanın birçok ülkesinde özellikle göçlerin etkisiyle son dönemde kızamık vakalarının arttığını biliyoruz. Kızamıktan korunmanın en etkili yolu, aşı. Bununla ilgili herhangi bir tereddüdümüz yok. Aşı ile ilgili de Bilim Kurulumuzun güncellediği şekliyle bütün vatandaşlarımızın evlatlarının, 9’uncu ayda, 12’nci ayda ve 4 yaşında olmak üzere aşılarını özellikle ihmal etmemeleri son derece önemli. Çünkü ciddi anlamda koruduğunu biliyoruz. Bizde kızamık vakaları özellikle 2-3 ay öncesine göre giderek azaldı. Daha bir kontrol altında ve ağırlıklı görülen ilimiz ise yüzde 80’e yakın İstanbul. 2’nci ilimiz Ankara, sonra Gaziantep, 4’üncü sırada Kocaeli ve Diyarbakır şeklinde. Dolayısıyla sahada yaygın aşılamayı hem mobil taramayla hem de aile sağlık merkezlerimiz üzerinden yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Vakayı gördüğümüz yerde de filyasyon yaparak, o bölgede etkilenebilecek her çocuğumuzu da aşı durumuna bakarak, hızla aşılama yöntemini de sağlıyoruz. Endişe edilecek bir durum yok. Giderek daha da sayıların azaldığını, kontrol altında olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

‘BEYAZ KODLA HUKUKİ BİR SÜREÇ BAŞLIYOR’

‘İkinci beyaz reform kapsamında sağlıkta şiddetin önüne geçmek için ne tür çalışmalar yapılıyor?’ sorusunu yanıtlayan Koca, “Şiddet eylem planımızın esaslarından bir tanesi; özellikle güvenlik tedbirleri anlamında hastanelerimizde, sağlık kuruluşlarımızda, İçişleri Bakanlığımız ile birlikte çalışıyoruz. Hem emniyet mensuplarının hem güvenlik elemanı sayılarının artışını sağlamayı planlıyoruz. Bununla birlikte bir beyaz kodumuz var. Beyaz kod ile hukuki bir süreç başlıyor. Ama ondan önce potansiyel bir şiddet durumu söz konusu ise veya daha önce bir şiddet eylemi içinde bulunan bir kişi ise bunu sistemden gösteriyor olacağız. Dolayısıyla eylem potansiyeli olma durumunda öncü bir uyarı sistemi ile daha güvenlikli sağlık hizmetini verebilme imkanı planlıyoruz. İkincisi, özellikle sağlık çalışanlarımızın ve hekimlerimizin her geçen gün hasta yüklerinin arttığını biliyoruz. Dolayısıyla çalışma ortamını da bu anlamda daha düzenleyen, hasta yükünü azaltan yaklaşımlar için de olmamız gerekiyor. Bununla ilgili de birtakım çalışmalarımız var. Özellikle sağlıklı yaş alma merkezlerimiz devreye giriyor. Belki 250- 300 kişiye kadar 65 yaş üzeri ama başta 80 yaş üzeri için düşünüyoruz. Bazı illerimizde başladı. Bunu daha da yaygınlaştırarak mümkün mertebe vatandaşımızı hastaneye getirmeden, evde sağlık hizmetini güçlendirerek daha çok verme yaklaşımı içindeyiz” dedi.

‘ŞU ANA KADAR 95 HASTAMIZ ETKİLENMİŞ DURUMDA’

Çanakkale’de meydana gelen orman yangınını da değerlendiren Koca, şöyle konuştu:

“Yangın devam ediyor. Biraz daha kontrol altında olduğunu biliyoruz. Şu ana kadar 95 hastamız etkilenmiş durumda. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanemizden 21 hastamızı Ezine ve Lapseki Devlet Hastanelerimize naklettik. Şu an 75 ambulans ve 4 UMKE ekibimiz hazır, tetikte bekliyor. Hastanede durumu ciddi olan herhangi bir hastamızda yok.”

(DHA)