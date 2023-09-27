Bakan Koca’dan Eris açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Eris varyantının virülansı, yani hasta etme gücü daha düşük fakat bulaşıcılığı daha fazla. Bu dönemde hasta sayısının arttığını söyleyebiliriz. Fakat hastaneye yatış oranları oldukça düşük. Ağır hastalık yapmıyor. Daha hafif seyrediyor” dedi.

Bakan Koca, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen Kabine Toplantısı’nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koca, Eris varyantıyla ilgili son durumun sorulması üzerine, “Covid-19 ortaya çıktığında birçok bilinmezliği içeriyordu. Hem virüs hem de hastalıklar açısından bu süreçte mücadele etmek için erken dönemde aşının geliştirilmesi gerekiyordu. Bu süreçte artık hastalığı biliyoruz, virüsü tanıyoruz. Tüm mutasyonların etkilerini ve değişiklikleri takip ediyoruz. Bu mutasyonlarda bugüne kadar hiçbir zaman virüsün ilk çıktığı dönemdeki hasta yapıcı etkisi yani virülansında artış olmadı. Olan mutasyonlar, hasta yapma gücü daha zayıf olan mutasyonlar. Bu anlamda kesinlikle Eris varyantına yönelik yeni bir tedbir gerekmiyor. Hastalığı artık çok iyi tanıyoruz ve endişe edecek hiçbir durum yok” dedi.

‘YENİ BİR AŞI PROGRAMI DÜŞÜNMÜYORUZ’

Koca, bir gazetecinin, ‘Bazı ülkeler yeni varyanta özel aşı geliştirdiklerini ifade ederek yeni aşılama programlarına başlıyorlar. Türkiye’de böyle bir aşılama programı söz konusu olacak mı?’ sorusuna da “Bazı ülkelerin aşı baskısı ile örnek olmaya çalıştığına hepimiz şahit oluyoruz. Bazı ülkelerin aşı baskısına boyun eğmesi, bizim de aşı baskısına boyun eğeceğimiz anlamına gelmez. Küresel Covid aşısı baskısına boyun eğmemiz mümkün değil. Türkiye’nin kendi programı var ve birileri istiyor diye aşı programı başlatmayız. Biz kendi programımızı uyguluyoruz ve şu an kesinlikle Covid-19 için yeni bir aşı programı uygulamayı düşünmüyoruz. Bu kadar net” diye yanıt verdi.

‘KISITLAMA VE KAPANMALAR SÖZ KONUSU DEĞİL’

Koca, hasta sayısında artış olup olmadığıyla ilgili de, “Bildiğiniz gibi Eris varyantının virülansı yani hasta etme gücü daha düşük fakat bulaşıcılığı daha fazla. Bu dönemde hasta sayısının arttığını söyleyebiliriz. Fakat hastaneye yatış oranları oldukça düşük. Ağır hastalık yapmıyor. Daha hafif seyrediyor. Covid-19 nezle ve grip gibi bir üst solunum yolu enfeksiyonuna dönüşmüş durumda. Bu beklediğimiz bir seyirdi. Paniğe gerek yok. Eski dönemi hatırlatan kısıtlama ve kapanmalar söz konusu değil. Dolayısıyla korunmak için ne yapmamız gerekiyor? Artık tüm vatandaşlarımız biliyor; hasta olanların kendilerini izole etmeleri, topluma çıkmamaları gerekiyor. Riskli olan kişilerin özellikle kendilerini korumalarını, onların da kalabalık ortamlardan uzak durmasını, illa gerekiyorsa da o durumda maske kullanmalarını öneriyoruz. Yani toplu bir aşılama programına kesinlikle ihtiyaç yok. Fakat bu dönemde grip aşısını önemsiyoruz. Risk gruplarında olup, grip aşıları tanımlanmış olanların bir an önce aşı olmalarını öneriyoruz. Riskli grupta yer alan ve tanımlanmış kişilere grip aşıları ücretsiz olarak yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

‘TÜM AŞILARIMIZI YERLİLEŞTİRMEYİ ESAS ALIYORUZ’

Koca ayrıca, çocukluk çağındaki aşı programını hassasiyetle takip ettiklerini ve önemsediklerini vurgulayarak, “Vatandaşlarımız bu konuda hassas davranmalı, çocuklarımızın bağışıklama programındaki aşılarını eksiksiz yaptırmalı. Bu aşılarımızı üretmek için devreye aldığımız, Hıfzıssıhha Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Altyapı inşaatımız devam ediyor. Tüm aşılarımızı yerlileştirmeyi esas alıyoruz. Ayrıca teknoloji transferiyle daha önce ilan ettiğimiz 3 aşının süreci de başladı; suçiçeği, kuduz ve Hepatit A aşısının teknoloji transferi ile üretilmesini özellikle çocuklarımız için önemsiyoruz” dedi.

(DHA)