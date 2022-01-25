Bakan Koca: UMKE İstanbul’un hizmetinde
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Bakan Koca: UMKE İstanbul’un hizmetinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hava koşulları dolayısıyla acil sağlık hizmetlerinin aksamaması için UMKE ekiplerinin hazır olduğunu belirterek, “UMKE İstanbul’un hizmetinde” dedi.

Bakan Koca, yoğun kar yağışının yaşandığı İstanbul’da, acil sağlık hizmetlerinin aksamaması için hazırlanan UMKE ekiplerinin fotoğrafını paylaştı. Koca, fotoğrafa, “UMKE İstanbul’un hizmetinde. Hava koşulları İstanbul’da ulaşımı ciddi şekilde etkilemiş durumda. Acil sağlık hizmetlerinde aksamaların önüne geçebilmek için, koşullara uygun donanıma sahip UMKE ekiplerimiz şehrin farklı noktalarında görevlendirilmiştir. Hayırlı sabahlar” notunu ekledi. (DHA)

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