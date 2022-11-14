Bakan Koca: Patlamada yaralanan 2 kişinin durumu kritik
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Bakan Koca: Patlamada yaralanan 2 kişinin durumu kritik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi’ndeki patlamada yaralanan 81 kişiden 55’nin taburcu olduğunu, tedavisi süren 26 kişiden 2’sinin durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter’daki hesabından patlamada yaralananların sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı. Koca, “İstiklal Caddesi’ndeki patlamada yaralanan 81 kişiden 55’i, tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. 5’i yoğun bakımda olmak üzere, 26 hastamızın tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımdaki 2 hastamızın durumu maalesef ciddiyetini koruyor” dedi. (DHA)

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