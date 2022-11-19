Bakan Koca, İstiklal saldırısında yaralananların son durumunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 kişinin hayatını kaybettiği İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıda yaralanan 81 kişiden 71’inin taburcu edildiğini, 8 yaralının tedavisinin sürdüğünü, 2 yaralının da yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Kasım’da İstiklal Caddesi’ndeki saldırıda yaralanan vatandaşların durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Koca’nın paylaşımı şöyle:

“İstiklal Caddesindeki patlamada yaralananların son durumu: Toplam 81 yaralıdan tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısı 71’e ulaştı. 8 yaralımızın tedavisi serviste devam ediyor. 2 hastamız yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız, hepimiz adına, ellerinden geleni yapıyor.” (ANKA)