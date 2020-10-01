Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını için kullanılan vaka ve hasta sözlerinin birbirinden farklı ifadeler olduğunu belirterek, “Her vaka, hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var. Ve büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor. Eğer tespit ile izole edilmezlerse salgının büyümesine yol açarlar. Gerekli destekle izole edildiğinde bu kişilerin testi ortalama 1 hafta sonra zaten negatif çıkmaktadır” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası, bakanlığın Bilkent Yerleşkesi’nde basın toplantısı düzenledi. Koca, toplantıda vaka ve hasta sayılarına ilişkin oluşan polemiklere açıklık getirdi. Aşı çalışmalarında tünelin ucundaki ışığın göründüğünü kaydeden Koca, aşı konusunda katedilen yol sayesinde, artık dalgalardan veya piklerden değil, tedaviden, bağışıklıktan bahsedildiğini, testten ve vakadan bahsederken, şimdi daha çok taşıyıcıdan, hastadan ve ağır hastadan söz edildiğini söyledi.

‘TESTİ POZİTİF ÇIKTIĞI HALDE HİÇBİR SEMPTOM GÖSTERMEYENLER VAR’

Vaka ile hasta ayrımının iyi yapılması gerektiğine işaret eden Bakan Koca, “Her vaka hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var. Ve büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor. İz sürücüler olan filyasyon ekiplerimiz, ağırlıklı olarak bunları tespit ediyor. Bu kişilere asemptomatik pozitifler diyoruz. Bunların sağlık açısından önemi, bulaştırıcı, yani taşıcı olmalarıdır. Eğer tespit ile izole edilmezlerse salgının büyümesine yol açarlar. Gerekli destekle izole edildiğinde bu kişilerin testi ortalama 1 hafta sonra zaten negatif çıkmaktadır. Söz konusu şartlar yerine getirildiği için bu gruptakiler salgın açısından artık birinci derecede önemi yoktur” diye konuştu.

‘SAHADAKİ MÜCADELE İLE HASTANEDEKİ MÜCADELE DE ARTIK KISMEN AYRIDIR’

Bakan Koca, her gün açıklanan ve üzerinde durulan yeni hasta sayısının asıl dikkat konusu olması gerektiğine dikkat çekerek, “Test sonucu pozitif çıkanların her biri bir vakadır. Bunların büyük bir kısmı belirti göstermeyen taşıyıcılardır. Kalan kısmı ise hastalık bulgusu olup, tedavi altına alınan hastalardır. Bir kısmını evde, önemli bir kısmını da hastanede takip ve tedavi ediyoruz. Hastanede tedavi altına aldıklarımızı ayrıca yatan hasta olarak raporluyoruz. Ağır hasta tanımı nedir? Covid-19’un viral solunum yolu enfeksiyonu olmanın ötesine geçip, sistemik hastalık halini alması ve hastayı dış desteğe ihtiyaç duyar hale getirmesi durumunda hastayı, ağır hasta olarak tanımlıyoruz. Kan oksijen düzeyi belli bir düzeyin altında olan veya entübe olan hastalarımızı bu şekilde rapor ediyoruz. Hasta ile ağır hasta arasındaki farksa açıktır. Sahadaki mücadele ile hastanedeki mücadele de artık kısmen ayrıdır. Salgının altıncı ayında öne geçen sağlık sisteminin kendisidir. Bunlar anlaşıldığı zaman her şey önem sırasında yerini bulur” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs kaynaklı ölüm sayılarındaki spekülasyonlara değinen Koca, şöyle konuştu:

“Ölüm sayıları hakkında ilginç iddialar var. Bu konuda bir tartışma galibiyeti bekleyenlere sesleniyorum. Sayısal bir galibiyet arıyorsanız, lütfen ruhaniyeti çiğnemeyin. Kayıtlarımıza saygı gösterin. Ölüm sayıları ile skor arayışında olanlar, sayıları gerçeğinden yüksek göstermeye çalışanlar, nerede dayanak arıyor? Türkiye’de ölüm bilgileri iki kaynakta toplanmaktadır. Biri belediyelerimizin e- Devlet Veri Tabanı’nda da yer alan defin sayılarıdır. Diğeri Türkiye İstatistik Kurumu’dur. Söz konusu iki ayrı veri tabanının birlikte kullanımı yanlıştır. Ayrıca ölüm raporlarında yer alan bazı kategorik bilgiler, yanlış yorumlanıyor.”

‘BULAŞICI TEK HASTALIĞIN COVİD- 19 OLDUĞUNU DÜŞÜNEN VARSA YANILIYOR’

Ölüm bildiriminde kullanılan formun 2013 yılından beri kullanımda olduğunu kaydeden Koca, bu formdaki ölüm şekli, ölüm nedeni hanelerini açıkladı. Koca, “Ölüm şekli hanesinin amacı, şu bilgiyi vermektir: Ölen kişi mesela, silahlı saldırı gibi adli bir vakayla veya normal bir ölüm mü? Bu sorunun cevabı doğal ölüm veya adli vaka sonucu ölümdür. Bu haneye hastalığa bağlı doğal ölümün izahı için bulaşıcı hastalık veya bulaşıcı olmayan hastalık açıklaması da eklenmiştir. Kayıtlar, bu yılki toplam ölümlerin yaklaşık 10’da 1’inde ölüm şeklinin bulaşıcı hastalık sonucu doğal ölüm olduğunu göstermektedir. 10’da 9’u ise bulaşıcı olmayan hastalık, yaşlılık ve benzeri şeklinde işaretlenmiştir. Bu hanedeki bilgi, ölümün nedenini hastalık bazında göstermez. Buradan Covid- 19 ölüm sayıları anlaşılmaz. Bulaşıcı tek hastalığın Covid- 19 olduğunu düşünen varsa yanılıyor. Raporda ölüm nedeni hanesi asıl bilgiyi veren kısımdır” açıklamasında bulundu.

Bakan Koca ayrıca, vefat sayılarına ilişkin yanıltıcı iddiaların, bazı belediyelerin açıklamalarına dayandığını kaydetti. Belediyelerin verilerinin yanıltıcı olduğuna işaret eden Koca, “Ölen kişi ya öldüğü ilde veya resmen ikametinin olduğu ilde ya da ailesinin uygun gördüğü ilde, memleketinde defnedilir. 3 ayrı yer, 3 ayrı il söz konusudur. Belediyelerin verileri kendi illerindeki defin sayılarını ortaya koyar. TÜİK verilerinde dağılım ölen kişilerin ikamet adreslerine göre yapılmaktadır” dedi.

‘ŞU ANA DEK COVİD- 19 KAYNAKLI ÖLÜMLER DAHİL, 339 BİN 26 ÖLÜM GERÇEKLEŞMİŞTİR’

Yıl sonunda TÜİK verileri ile diğer raporlar kıyaslandığında da gerçeğin ortaya çıkacağını kaydeden Koca, şunları kaydetti:

“Devletin ve salgında mücadelenin itibarını zedelemek isteyen kendi itibarını zedeler. Birinin ölümünü saklamaya ise imkan yoktur. 2020 yılındayız. Hayatta olanı ölmüş gösteremeyeceğiniz gibi öleni de hayatta göstermeniz mümkün değildir. TÜİK verilerine göre geçtiğimiz ayın ilk 9 ayında ölüm sayısı 329 bin 274’tür. Yıllık öngörülen yüzde 2,2 oranında artışla bunun şimdi 336 bin 518 olması beklenmektedir. Şu ana dek Covid- 19 kaynaklı ölümler dahil, 339 bin 26 ölüm gerçekleşmiştir. Yani aradaki fark 7 bin 244’tür. Covid- 19 kaynaklı tespit edilmiş ölümlerin sayısı ise 8 bin 62’dir. Daha az veya daha fazla değildir.”

’23 İLİMİZİN SAĞLIK ALT YAPISI VE FAALİYETLERİNİ DETAYLI BİR ŞEKİLDE MASAYA YATIRMA FIRSATI BULDUK’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, değerlendirme ziyaretleri kapsamında 23 ilde incelemelerde bulunduklarını belirterek, “Değerlendirmelere civar illeri de dahil ettik. Bir haftayı da İstanbul’da yapılan çalışmaları gözden geçirmeye ayırdık. Böylece toplam 23 ilimizin sağlık alt yapısını ve yürütülen faaliyetleri detaylı bir şekilde masaya yatırma fırsatı bulduk” ifadelerini kullandı.

‘ANKARA’DA HASTA SAYISI SON 2 HAFTA İÇİNDE YARI YARIYA AZALDI’

Ankara’da yaşanan hasta sayısında yarı yarıya bir azalma olduğunu kaydeden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2 hafta önceki toplantımızda Ankara’daki durumu değerlendirmiş, sayılarda artışının yüksek olduğunu ifade etmiştim. Bu artış sadece Ankara ile sınırlı değil, Anadolu’nun birçok bölgesini etkileyen bir durumdu. En fazla dikkat çeken yer Ankara’ydı. Ankara’da hasta sayısı son 2 hafta içinde yarı yarıya azaldı. Bunu hastanelerimizdeki yoğunluğun azalışından da anlamak mümkündür. Testlerin erken sonuçlanması, tedaviye daha erken başlanması, filyasyon ekiplerinin artırılıp filyasyon süresinin kısaltılması, temaslı takibi ve izolasyon, semptomlulardan hızla numune alınması ve izolasyon etkili olan ve bilinen unsurlardır. Aile hekimlerinin yanı sıra Ankara özelinde kurulan çağrı sisteminde 110 görevli evleri arayıp semptom takibi yapıyor. Son bir ayda oluşturduğumuz 120 kişiden oluşan doktor ekipleri evlere giderek hasta takibi yapıyor. Üçer kişiden oluşan 780 filyasyon ekibimiz sahada, sadece Ankara için söylüyorum. Bu tedbirlerle son 10 gün içinde günlük hasta sayısı yüzde 60’a yakın oranda azaldı. İstanbul’un iki katı olan vaka sayısı, İstanbul’un da altına indi. Buna paralel olarak yoğun bakımda yatan hasta sayımız da ağır hasta sayımızda da azalmış oldu.”

‘ÇOK YAKINDA KENDİ AŞIMIZIN ÜRETİMİNE BAŞLAYACAĞIMIZA İNANIYORUM’

Aşı konusunda denemelerin çok ötesine geçildiğini ve Türkiye’nin tedarik girişimlerine başladığını vurgulayan Bakan Koca, “Yaş ve kronik hastalık önceliğini gözeten bir programımız olacak. Bağlantılı olduğumuz ülkeler aşıdan sonuç aldıklarını rapor etmektedir. Bu sürece paralel olarak yerli aşı çalışmalarımız devam ediyor. Halen 13 çalışma var. Bunlardan faz 1 deneylerine başlamak üzere olanlar var. Hayvan deneyleri büyük ölçüde tamamlanmıştır. Çok yakında kendi aşımızın üretimine başlayacağımıza inanıyorum” dedi.

Koca, daha sonra güncel koronavirüs verilerini paylaştı. Her gün yayımlanan tabloya yeni bir sütunun eklendiğini belirten Koca, tablodaki bilgileri açıkladı. Yatak doluluk oranının yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranının yüzde 67,1, ventilatör doluluk oranının yüzde 32,3, aile hekimi izleme oranının yüzde 82 olduğu bilgisini paylaşan Bakan Koca, “Ortalama filyasyon iz sürme süremiz 13 saate kadar düştü. Ortalama temaslıyı tespit etmemizin süresi 8 saate kadar indi” diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİRLERDEKİ DOLULUK ORANLARI

İstanbul’da vaka sayısının yüzde 2,8 oranında düştüğünü kaydeden Bakan Koca, servis yatak doluluk oranının yüzde 51,1, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 61,3, ventilatör doluluk oranının ise yüzde 35,8 olduğunu bildirdi. Koca, Ankara’da servis yatak doluluk oranı yüzde 50,1, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 76,5, ventilatör doluluk oranı ise yüzde 25,8 olarak açıkladı. Ankara’da son haftada vaka sayısının yüzde 24,8 düştüğünü aktaran Koca, 3 hafta öncesine göre ise vaka sayısındaki düşüşün yüzde 60 civarında olduğunu söyledi. İzmir’de vaka sayısının yüzde 26’ya düştüğünü ifade eden Koca, servis yatak doluluk oranının yüzde 47,9, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 74,5, ventilatör doluluk oranının ise yüzde 46,6 olduğunu kaydetti.

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Koca, akıllı bileklik uygulamasıyla ilgili soru üzerine zorunlu olmadıkça kullanmaktan yana olmadıklarını söyledi. Akıllı bilekliğin daha çok evde izole olmak istemeyen veya evde izole olmasından endişe edilen kişilerde uygulanmasının önemine değinen Koca, “Sabit olanın ise akıllı telefonu olmayan kişiler için gerektiğinde devreye girmek üzere kullanılmasını düşünüyoruz. Yani yaygın, herkese bileklik tarzında değil, daha çok evde izole olma durumunda sıkıntı gördüğümüz, şüpheli bulduğumuz ve sorun yaşadığımız kişiler için” dedi.

‘YÜZ YÜZE EĞİTİM KABİNE TOPLANTISINDA GÜNDEM OLACAK’

Yüz yüze eğitim ile ilgili soruyu yanıtlayan Koca, şöyle dedi:

“Bugün eğitimle ilgili durum konuşuldu Bilim Kurulumuzda. Şu ana kadar hazırlık ve 1’inci sınıflarla ilgili yüz yüze olan eğitimde ciddi herhangi bir sorun yaşamadık. Pazartesi günü kabine toplantısında da Bilim Kurulu’nun önerisi gündeme alınmış olunur. Bilim Kurulu’nun daha önce de düşündüğü hazırlık, 1 ve 2’nci sınıflar şeklindeydi. Muhtemelen 2’nci sınıflar 8 ve 12’ler için bununla ilgili Bilim Kurulu’nun önerisi var, bunu netleştirip sunmuş olacağız. Gelecek hafta daha net bir karar alma sürecine gelinirse zaten açıklanmış olur.”

KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 8 BİN 195’E YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte yapılan 112 bin 98 testten 1391 koronavirüs hastası tespit edildiğini, virüs nedeniyle hayatını kaybeden 65 kişi ile toplam can kaybının 8 bin 195 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, güncel koronavirüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Koca’nın paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte yapılan 112 bin 98 testten 1391 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 65 kişi hayatını kaybederken, 1245 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 10 milyon 380 bin 261, toplam hasta sayısı 318 bin 663, toplam vefat sayısı 8 bin 195, hastalarda zatürre oranı yüzde 6,4, toplam ağır hasta sayısı 1516, toplam iyileşen hasta sayısı 279 bin 749 oldu.

HAFTALIK ORANLAR DA PAYLAŞILDI

Bakan Koca’nın paylaştığı tabloda ayrıca, haftalık oranlara da yer verildi. Buna göre; yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32,3, aile hekimi izleme oranı yüzde 82, ortalama filyasyon süresi 13 saat, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat olarak belirlendi.