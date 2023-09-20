Bakan Koca: Eris, halkımız için gündem olmaya değer değil
Haberler Sağlık

Bakan Koca: Eris, halkımız için gündem olmaya değer değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Eris’ varyantının sınırlı sayıda Türkiye’de de görüldüğü bilgisini paylaşarak, “Bunda endişe edilecek bir şey yok. Bilim insanları üzerinde konuşabilirler; ama halkımız için gündem olmaya değer değil” dedi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Koronavirüs, salgının başından beri sürekli mutasyona uğradı. Omicron varyantının ardından da tüm dünya basit tedbirler dışında normale döndü. Bir virüs tamamen yok olmaz. Genel olarak, giderek daha zayıf varyantlara dönüşür. ‘Eris’ adlı varyant, halen hayatın normal şekilde sürdüğü ülkelerden sonra, sınırlı sayıda vakada, ülkemizde de görüldü. Bunda endişe edilecek bir şey yok. Bilim insanları üzerinde konuşabilirler; ama halkımız için gündem olmaya değer değil. Yaşlılarımızın, kronik hastalığı olanların her zamanki gibi kendilerine dikkat etmelerini daha önce söylemiştim” ifadelerini kullandı.

(DHA)

Sağlık
Bunlarda ilginizi çekebilir
Ev tipi sebze konservesi dört çocuklu annenin hayatına mal oldu

Ev tipi sebze konservesi dört çocuklu annenin hayatına mal oldu

Deprem sonrası vakalar iki katına çıktı: Etkisi yıllarca sürebilir

Deprem sonrası vakalar iki katına çıktı: Etkisi yıllarca sürebilir

24 yaşındaki genç mide küçültme ameliyatı oldu: Ölümden döndü!

24 yaşındaki genç mide küçültme ameliyatı oldu: Ölümden döndü!

Bakan Koca: Eris, halkımız için gündem olmaya değer değil
Gündem