Bakan Koca duyurdu: İlaç üreticileriyle anlaşmaya vardık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, temininde zorluk yaşanan ilaçların üretimini artırmak üzere ilaç üreticileriyle anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik. Kararımıza saygıları için, ilaç üreticilerimize teşekkür ederim. İlaçta sorun çözülüyor. Hastalarımızın içi rahat olsun. Temininde zorluk yaşanan ilaçların üretimini artırmak üzere, ilaç üreticileriyle anlaşmaya vardık” dedi.

(DHA)