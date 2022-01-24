Bakan Koca duyurdu: Bu illerde yaşayanlar dikkat!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 8-14 Ocak arasında her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 8-14 Ocak tarihleri arasındaki il bazında 100 bin kişi içindeki bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını paylaştı.

Haritaya göre, İstanbul’da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 1571,46 Ankara’da 629,65 ve İzmir’de 714,29 oldu.

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL

8-14 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle sıralanıyor:

Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon.