Bakan Koca açıkladı: Türkiye’de Eris varyantı görüldü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eris varyantının Türkiye’de 9 kişide görüldüğünü duyurdu.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı, referans laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız” ifadelerini kullandı.
(DHA)
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