Bakan Koca: 2021’de 14 bin 287 sağlık çalışanı ‘Beyaz Kod’a başvurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beyaz Kod uygulamasına 2021 yılında 14 bin 287 sağlık çalışanının başvurduğunu açıkladı. Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla sağlık kuruluşlarında güvenlik tedbirlerini artırmak için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sağlık personelinin sağlık hizmeti sunumu sırasında maruz kaldığı saldırı ve diğer suçlarla ilgili davaların kayıt altına alındığı ve takibinin yapıldığı Beyaz Kod uygulaması ile ilgili Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Önergesinde 2021 yılı içerisinde hasta ve hasta yakınları tarafından şiddete maruz kalan sağlık çalışanı sayısının açıklanmasını isteyen Gürer, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve şiddete karşı korunması adına alınan önlemler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi talep etti.

“2021’DE 14 BİN 287 SAĞLIK ÇALIŞANI BEYAZ KOD’A BAŞVURDU”

Gürer’in önergesine yanıt veren Bakan Koca, Beyaz Kod uygulamasına, 2021’de Sağlık Bakanlığı, devlet ve vakıf üniversitelerinin hastaneleri ile özel sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli olmak üzere toplam 14 bin 287 başvuru yapıldığını açıkladı. Sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda yüksek motivasyonla çalışmaları ve sağlık kuramlarında kaliteli sağlık hizmeti sunmaları açısından şiddetin önlenmesine yönelik olarak devlet tarafından birçok hukuki ve idari tedbir alındığını ifade eden Koca, tedbirlerin alınmaya devam ettiğini, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğu inancıyla şiddete sıfır tolerans göstererek çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti. Koca, sağlık kuruluşlarında güvenlik tedbirlerinin artırılması (güvenlik görevlisi ve güvenlik kamerası sayılarının artırılması vb.), hastane girişlerinde işleyişi aksatmayacak şekilde güvenliği sağlamaya yönelik tedbirlerin geliştirilmesi (metal dedektör, x-ray cihazı, silah teslim noktası vb.) ve takibi çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

“ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERİN VE ÖNLEMLERİN MUTLAK SURETLE DAHA DA ARTIRILMASI ŞART”

Ömer Fethi Gürer, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada, “Sağlıkta şiddet motivasyonu etkiliyor, çalışma koşullarını olumsuz kılıyor, çalışanların moralini bozuyor. O anlamda da sağlıkta şiddetin mutlaka sıfır noktasına taşınması gerekiyor. Ayrıca güvenlik kameralarının, giriş-çıkış kontrollerinin düzenli sağlanmasıyla sağlıkta şiddet mutlak suretle bitirilmeli. Yaşanan olumsuzluklar sona erdirilmeli. Beyaz Kod’a başvurunun 14 bin 287’ye erişmesi, sorunların varlığının somut göstergesi. Çalışanlarının motivasyonunu olumsuz etkilediği için bu konularda alınması gereken tedbirlerin ve önlemlerin mutlak suretle daha da artırılması şart” dedi.

(ANKA)