Bakan Koca: 15 Eylül’den itibaren grip aşısı uygulaması başlıyor
Haberler Gündem

Bakan Koca: 15 Eylül’den itibaren grip aşısı uygulaması başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Eylül’de 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar için grip aşısı uygulamasının başlayacağını açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “15 Eylül’den itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunan hastalarımız için grip aşısı uygulaması, normal takvimiyle başlıyor. Grip aşısı, grip hastalığına yakalanma riskini azaltır, hastalığın şiddetini hafifletir. Grip, özellikle, 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan kişilerde zatürre, bronşit, sinüzit ve kulak enfeksiyonu gibi komplikasyonlara yol açmaktadır. Grip aşılarımızı mutlaka yaptıralım. Doktorunuza başvurarak reçetenizi yazdırabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.

(DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Maslak’ta kafeye motosikletli saldırı: 6 kişi gözaltına alındı

Maslak’ta kafeye motosikletli saldırı: 6 kişi gözaltına alındı

THY uçağında korkunç olay: Ceset bulundu

THY uçağında korkunç olay: Ceset bulundu

İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına operasyon

İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına operasyon

Bakan Koca: 15 Eylül’den itibaren grip aşısı uygulaması başlıyor
Gündem