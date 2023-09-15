Bakan Koca: 15 Eylül’den itibaren grip aşısı uygulaması başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Eylül’de 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar için grip aşısı uygulamasının başlayacağını açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “15 Eylül’den itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunan hastalarımız için grip aşısı uygulaması, normal takvimiyle başlıyor. Grip aşısı, grip hastalığına yakalanma riskini azaltır, hastalığın şiddetini hafifletir. Grip, özellikle, 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan kişilerde zatürre, bronşit, sinüzit ve kulak enfeksiyonu gibi komplikasyonlara yol açmaktadır. Grip aşılarımızı mutlaka yaptıralım. Doktorunuza başvurarak reçetenizi yazdırabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.

(DHA)