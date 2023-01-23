Bakan Kirişci: Kayıp ve kaçakları mutlaka önlememiz gerekiyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Türkiye’de tüketilen suyun yüzde 23, yüzde 25’lik kısmı içme suyuna harcanmaktadır. Hedeften esas kullanıcıya ulaşana kadar yüzde 70’lerin üzerinde kayıp ve kaçağın olduğu illerimiz var. Bunlar artık bize yakışmıyor. Bizim hızla bu oranı aşağılara çekmemiz, kayıp ve kaçakları mutlaka önlememiz gerekiyor” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nde ‘Kirletme, İsraf Etme’ temasıyla düzenlenen ‘İçmesuyu ve Atıksu Yönetimi Çalıştayı’na katıldı. Bakan Kirişci, su kullanımı eğitiminin ailelerde başlaması gerektiğine dikkat çekerek, “Suyun temel bir girdi oluğu, mutlaka belki de çocuklar dünyaya geldikten sonra, aileler olarak kendi aile bireylerimizde öğretmemiz gereken bir husus. Her vesileye söylüyorum, su zengini değiliz; ama su fakiri de değiliz. Bildiğimiz bir şey var ki nüfus artıyor, sanayileşme hakeza devam ediyor. İnsanların refah seviyesi de yükseldikçe maalesef su tüketiminde de artış gözlemleniyor” ifadelerini kullandı.

‘KÜRESEL MESELELERİN DE ÇÖZÜMÜNÜN KÜRESELDE OLMASI LAZIM’

Su sorununun küresel anlamda ele alınması gerektiğini belirten Kirişci, “Bundan 2 gün önce gıda ve tarımla ilgili bir forum vesilesiyle Berlin’deydik. Herkesin ısrarla altını çizdiği şey elbette gıda; ama gıda için su. Yine insan sağlığı ve beslenmesi için su, bunlara değinildi. Şunu gördük ki bu mesele küresel bir mesele ve küresel meselelerin de çözümünün küreselde olması lazım. Bizim, ulusal olarak attığımız ve atmaya çalıştığımız adımlar yaralarımıza kısmen merhem olabilir; ama globale, mutlaka global bir çözüm getirmemiz gerekir” diye konuştu.

Kirişci, içme suyundaki kayıp ve kaçak oranlarının düşürülmesi gerektiğine işaret ederek şöyle konuştu:

“Türkiye’de tüketilen suyun yüzde 23, yüzde 25’lik kısmı içme suyuna harcanmaktadır. Hedeften esas kullanıcıya ulaşana kadar yüzde 70’lerin üzerinde kayıp ve kaçağın olduğu illerimiz var. Bunlar artık bize yakışmıyor. Buradan özellikle yerel yöneticilerimize seslenmek istiyorum; mutlak suretle bunu, dünyanın genel geçer yüzde 8 ile yüzde 24 aralığını dikkate aldığımızda ki Türkiye’nin ortalaması yüzde 33,5 civarında. Bizim hızla bu oranı aşağılara çekmemiz, kayıp ve kaçakları mutlaka önlememiz gerekiyor.”

Kirişci, çalıştayın diğer ayağının atık suyla ilgili olduğunu belirtip atık suyun bir kısmının yeniden kazanılmasının insanlık adına atabilecek en isabetli adımlardan biri olduğunu belirtti.

Bakan Kirişci’ye, bir DSİ çalışanın yaptığı tablo hediye edildi. DSİ Genel Müdürlüğü’ndeki çalıştay 2 gün sürecek. (DHA)