Bakan Kasapoğlu: Normalleşme için federasyonlarımızla bir araya geleceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs pandemisi sürecinde sporda normalleşmeyle ilgili, “Normalleşme adımlarıyla birlikte taraflarla, ilgili federasyonumuzla da bir araya geleceğiz. Amacımız taraftarıyla, yöneticisiyle, oyuncusuyla herkesin güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde bir araya gelmesini sağlamak” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri Büyük Jüri Toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, “67 yıldır her yıl artan ilgiyle ve başarıyla devam eden bir ödülün ilk toplantısındayız. İnanıyorum ki bu yıl da hak eden, başarıya koşan sporcularımıza bu anlamda gereken ilgiyi en güzel şekilde hem halkımız gösterecek hem jüri bugünkü çalışmasıyla bunu başlatmış olacak. Öncelikle sporcularımıza başarı diliyorum. Ödül önemli bir aşama. Çünkü marifet, iltifata tabidir. Bu yüzden sporcuyu her daim hem değer vererek hem de imkanları onların erişimine sunarak hep yanlarında olmak bizim başından beri Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Parti hükümetinin önemli felsefelerinden bir tanesi. Gelen aşamada da Türk sporunun; sporcusuyla, tesisleriyle ve spor turizmiyle geldiği nokta çok anlamlı. Ciddi bir devrimi ortaya koyuyor. Türk sporunun, Türk sporcusunun hızı her geçen gün başarılarla taçlanarak artıyor” ifadelerini kullandı.

“HALKIMIZI GURURLANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Sporun tabana yayılmasıyla daha büyük başarıların geleceğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

“İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte sporun birleştiren, dönüştüren ruhuyla tüm kötülüklerle mücadele edeceğimiz gibi bununla birlikte sporu tabana yayma noktasında da inanıyorum ki ülke olarak çok önemli aşamaları yine birlikte katedeceğiz. Spor tabana yayıldıkça, sporun ruhunu tüm halkımızla buluşturdukça inanıyorum ki hem sosyal anlamda hem sportif anlamda pek çok konuyu da hep birlikte çok daha güzel noktalara taşıyacağız. Sporu bir hayat tarzı kılma, özellikle boş zaman anlayışıyla değil, bir yaşam felsefesiyle bir spor kültürüyle inanıyorum ki ülkemizin her alanda, her branşta iddiasını yukarılara taşımak mümkün. Bu manada da sporu birkaç branştan ibaret görmediğimizi her zaman ifade ediyoruz. Özellikle son birkaç yıldır pek çok branşta sporcularımızın bize yaşattıkları mutlulukları da açıkçası heyecanla takip ediyoruz. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte bireysel branşlarda, hem takım branşlarında sporcularımızla yarınların daha güçlü Türkiye’sini birlikte inşa etmeye, halkımızı gururlandırmaya devam edeceğiz. Ben hem sporcularımıza başarı diliyorum hem halkımıza bu anlamdaki katkıları nedeniyle de teşekkür ediyorum.”

“ÇOK ÖNEMLİ YATIRIMLAR GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Yaptıkları yatırımlara dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, “Dünyada hakikaten rekabet gücü çok yüksek bir spor altyapımız her geçen gün güçlenerek yoluna devam ediyor. Statlarıyla, salonlarıyla, havuzlarıyla Türkiye’nin dört bir köşesinde sadece birkaç ilde değil, Türkiye’nin doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle her köşesinde, 81 vilayette, ilçelerde, mahallelerde hatta köylerde çok önemli yatırımları birlikte gerçekleştiriyoruz. Halkımız bu anlamda spora olan ilgisini her geçen gün daha da artırıyor. Bu da ayrı bir mutluluk kaynağı. Tabii Türkiye’nin spor altyapısının güçlenmesi hem sporumuzun gelişmesi açısından hem de Bakanlık olarak özellikle önemsediğimiz spor turizmi açısından özellikle çok mühim bir konu. Pek çok branşta hem erişilebilirlik hem dünya standartlarında ciddi bir rekabet gücüne sahip tesisleşme, spor turizmi açısından da ülkemizin bu anlamdaki istikbali açısından umut verici” diye konuştu.

SPORDA NORMALLEŞME ADIMLARI

Bakan Kasapoğlu, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sporda da normalleşme adımları atılacağını dile getirdi. Bakan Kasapoğlu, “Normalleşme adımlarıyla birlikte taraflarla, ilgili federasyonumuzla da bir araya geleceğiz. Amacımız taraftarıyla, yöneticisiyle, oyuncusuyla herkesin güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde bir araya gelmesini sağlamak” dedi.

(DHA)