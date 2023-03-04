Bakan Kasapoğlu, Messi’nin imzalı formasını depremzedeler için bağışladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Lionel Messi’nin kendisine hediye ettiği imzalı formayı depremzedeler için düzenlenecek müzayedede açık artırma ile satılması amacıyla Galatasaray Kulübü’ne bağışladı.

Bakan Kasapoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumunda bir araya geldi. Kasapoğlu ziyarette, Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi’nin kendisine hediye ettiği imzalı formayı depremzedeler için düzenlenecek müzayedede açık artırma ile satılması amacıyla Sarı-kırmızılı kulübe bağışladı.

Galatasaray Televizyonuna açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, Anlamlı kampanyaya destek veren tüm halkımızı bu anlamda tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Ben de bu güzel çabaya Messi’nin imzalı forması ile katılıyorum ifadelerini kullandı.

Başkan Dursun Özbek de Bakan Kasapoğlu’na günün anısına Galatasaray logosunun yer aldığı plaket hediye etti. (DHA)