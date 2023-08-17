Bakan Işıkhan memura yeni zam teklifini açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Kamu işveren olarak ikinci teklifimiz; 2024 yılı ilk 6 ayı için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10. 2025 yılı ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ay için 5 yüzde olarak teklifimizi açıklıyorum.

– Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Bugün toplu sözleşme görüşmesi kapsamında ikinci teklif sunuldu. Gelen teklifin bir öncekinden 2 puan yükseltilmesi bizim anlaşılmadığımız anlamına geliyor.

– Ali Yalçın: Masanın kesintisiz işlemesine gerek var. Bu masada refah payı, görmezden gelinmemeli. Refah payı için herhangi masada bir şey söylenmedi. Masayı sonuna kadar işleteceğiz, biz çözümden yanayız. Bu zeminde konuşulacak pek fazla bir şey yok ama biz çözümden yanayız. Kamu işveren heyetini yeniden değerlendirme yapmaya davet ediyorum. Tekliflerimiz değerlendirilmezse bir sendika ne yapması gerekirse onu yapacağız.

– Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci: Başından söyleyeyim, bu teklifin kabul edilmesi mümkün değil. Bu rakamlar, çalışanların derdine derman olmaz.

– Önder Kahveci: 22 ağustosa kadar görüşmeler devam edecek. Kamu işveren heyetinden yeni bir teklifi masaya getirmesini bekliyoruz. İnşallah bu rakamlar tekrar revize edilir. Bu rakamları biz müzakere edilebilir olarak görmüyoruz.

– KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil: Bu masa bir kez daha iflas ettti. Önümüze getirilen teklif, hedeflenen enflasyon oranının da altında olmuştur. Bu teklifi kabul etmemiz nasıl beklenir? Bir kez daha yeniliyoruz, yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmayan teklif, bizim için kabul edilebilir değildir.

(DHA)