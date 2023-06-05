Bakan Işıkhan, Bilgin’den görevi devraldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine getirilen Vedat Işıkhan, Vedat Bilgin’den görevi devraldı. Işıkhan, “Tüm çalışanlarımızı koruyacak bir anlayışla süreci yönetme arzusundayız. Her kesimin memnuniyeti için azami hassasiyet göstererek bu süreçleri başarıyla neticelendireceğiz” dedi.

Bakan Işıkhan, Bakanlıkta düzenlenen törenle görevi Vedat Bilgin’den devraldı. Devir teslim töreninde konuşan Vedat Bilgin, bugüne kadar yaptıkları hizmetleri anlatarak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetiminde, en zor dönemde birçok sorunu çözdük ve çözülecek birçok sorun var. Vedat Bey’in de önünde birçok sorun gelecek, inanıyoruz ki o da güçlü bir şekilde bunlara cevap verecektir” diye konuştu.

‘ÇALIŞMALARIMIZI İŞ BİRLİĞİ İLE SÜRDÜRECEĞİZ’

Bakan Işıkhan ise, hizmetleri için Bakan Bilgin’e teşekkür ederek, “Bundan sonra da kendisinden devraldığımız bayrağı, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu ile 21 yıldır olduğu gibi ülkemize ve milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Milletin, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde, ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuna onay verdiğini kaydeden Işıkhan, “Bizler de bakanlık olarak atacağımız adımlarla, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye’yi dünyada hak ettiği konuma ulaştıracak çalışmaları ortaya koymaya devam edeceğiz. Tüm çalışanlarımızın yaşam kalitesini ve refahının artırmak en önemli görevimizdir. Çalışmalarımızı, hem Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hem de kabine üyelerimizin, milletvekillerimizin, üniversitelerimizin, sendikalarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve ilgili paydaşlarımızın katkıları ile iş birliği ile sürdüreceğimizi özellikle ifade etmek isterim” dedi.

‘GELİR SEVİYELERİNİ KORUMAK İÇİN GEREKENİ YAPACAĞIZ’

‘Türkiye Yüzyılı’na yakışacak bir çalışma hayatını, sosyal güvenlik sistemini ve yeni hizmet modellerini hayata geçirmek için çalışmalar yapacaklarını vurgulayan Işıkhan, “Çalışma hayatımızda koruyucu ve önleyici hizmet ve politikalara daha fazla yer vereceğiz. İş sağlığı ve güvenliği ile çalışan hakları konusunda aktif çalışmalarda bulunacağız. Çalışanlarımızın haklarını korumaya devam edeceğiz. Engellilerimizin, gençlerimizin ve kadınlarımızın çalışma hayatında daha fazla yer almaları için aktif istihdam politikalarını sürdürmeye gayret edeceğiz. Özetle; memurlarımızı, işçilerimizi, emeklilerimizi, işverenlerimizi, velhasıl tüm çalışanlarımızı koruyacak bir anlayışla süreci yönetme arzusundayız. Her kesimin memnuniyeti için azami hassasiyet göstererek bu süreçleri başarıyla neticelendireceğiz. Bir yandan istihdama ve büyümeye katkı sağlamak, diğer yandan işçi, memur, emeklilerimizin gelir seviyelerini korumak ve artırmak için gereken ne varsa yapacağız” diye konuştu. (DHA)