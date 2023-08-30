Bakan Güler: TSK, hak ve menfaatlerimizi korumakta azimlidir ve kararlıdır

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz (TSK), dün olduğu gibi bugün de vatanımızı, milletimizi, milli ve manevi değerlerimizi, hak ve menfaatlerimizi her ne pahasına olursa olsun korumakta azimlidir ve kararlıdır. Bizler de Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında daha büyük, daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile birlikte ’30 Ağustos Zafer Bayramı’ ve ‘Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’ nedeniyle Devlet Mezarlığı’nı ziyaret etti. Sevgi Yolu’ndan yürüyerek Milli Mücadele’de görev alan komutanların isimlerinin yazılı olduğu Anıt Duvar’a gelen Güler ve komutanlar, çelenk bırakıp, saygı duruşunda bulundu. Bakan Güler, burada saygı duruşu sonrası Devlet Mezarlığı Şeref Defteri’ni imzalayıp, şunları yazdı:

“30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101’inci yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü münasebetiyle Genelkurmay Başkanımız ve kuvvet komutanlarımızla birlikte huzurunuzda bulunmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bir asır önce istiklal ve istikbalimize göz dikenlere büyük bir inanç ve irade ve kararlılıkla başlattığınız Milli Mücadelemizi 30 Ağustos 1922’de zafere ulaştırdınız. Bu zafer özgürlük ve bağımsızlıkla yoğrulmuş asil milletimizin kutsal vatanını her ne pahasına olursa olsun koruyup koruyacağının ve Anadolu’nun ebediyen Türk yurdu olarak kalacağının tüm dünyaya ilanıdır. Sergilediğiniz fedakarlık ve kahramanlıklar, bizler ve gelecek nesiller için en büyük ilham kaynağıdır. Sizlerden devraldığımız kutsal emanete sahip çıkmak ve bu emaneti gelecek nesillere miras bırakmak, omuzlarımıza yüklenmiş tarihi bir sorumluluktur. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz dün olduğu gibi bugün de vatanımızı, milletimizi, milli ve manevi değerlerimizi, hak ve menfaatlerimizi her ne pahasına olursa olsun korumakta azimlidir ve kararlıdır. Bizler de Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında daha büyük, daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı gün vesilesiyle Mete Han’dan Sultan Alparslan’a, Fatih Sultan Mehmet’ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve bugüne kadar bize bin yıldır vatan olan topraklarda bugünlere gelmemize emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimizi, komutanlarımızı, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun.”

(DHA)