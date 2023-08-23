Bakan Güler, Hakkari’de denetlemelerde bulundu
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Bakan Güler, Hakkari’de denetlemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Güler, dün gerçekleştirdiği Şırnak ziyaretinin ardından Hakkari’ye geçti. Güler’e, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu ve Şuay Alpay ile 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel eşlik etti. Güler, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

(DHA)

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