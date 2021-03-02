Bakan Gül’den İnsan Hakları Eylem Planı açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “’Özgür birey, güçlü toplum; daha demokratik bir Türkiye’ vizyonuyla hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı bugün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanıyor. İnsan Hakları Eylem Planı, Cumhuriyetin 100. yılına girmeye hazırlanan ülkemizin bu süreçte temel politika belgesi olacak” dedi.

Adalet Bakanı Gül, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “‘Özgür birey, güçlü toplum; daha demokratik bir Türkiye’ vizyonuyla hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı bugün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanıyor. İnsan Hakları Eylem Planı, Cumhuriyetin 100. yılına girmeye hazırlanan ülkemizin bu süreçte temel politika belgesi olacak. Bugün aynı zamanda ‘yeni ve sivil anayasa’ çalışmaları için milat anlamına geliyor. Milletimizle beraber yapacağımız 83 milyonun anayasası ile demokrasi tarihimize yeni bir sayfa açacağız. İnsan Hakları Eylem Planı ülkemize, devletimize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

(İHA)