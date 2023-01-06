Bakan Dönmez’den ‘Karadeniz gazı’ açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, aksilik çıkmadığı takdirde, mart sonuna kadar Karadeniz’in altındaki gazı millete sunma arzusunda olduklarını söyleyerek, Tam pik dönemdeyiz. Bu aralar artık çalışmaların test ve deneme çalışmaları yapılacak, tamamlanacak dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos’ta devam eden doğal gaz çalışmalarını inceledi. Açıklamalarda da bulunan Bakan Dönmez, Tesis Karadeniz’den çıkan gazı işleme üzerine kurulmuş, inşaatı devam eden bir tesis. Karadaki yapım tesisiyle alakalı ilerleme oranı, yüzde 90lara çıkmış durumda. Deniz tarafında da şu an da 50yi aşkın yerimizde yapım çalışmaları devam ediyor. Deniz tabanındaki montaj çalışmaları tamamlandı. Orada artık test çalışmalarına başlıyoruz. İnşallah artık 100üncü yılımıza da girdik. Daha önce de söylediğimiz gibi hedefimiz, bir aksilik çıkmadığı takdirde mart sonuna kadar bu projeyi tamamlayıp Karadeniz’in altındaki gazı milletimize sunmak arzusundayız. Tabi çalışmalar hızlandıkça da istihdam ettiğimiz çalışan sayımız doğal olarak artıyor. Tam pik dönemdeyiz. Bu aralar artık yaptığımız çalışmaların test ve deneme çalışmaları yapılacak, tamamlanacak. Yurt içinde, yurt dışında birçok uzman kişi, sahada daha fazla hizmet vermeye başlayacak dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ ise Karadeniz doğal gazımız, doğal gazda dışa bağımlılığı yüzde 30-40 pik noktaya geldiğinde giderecek bir noktaya doğru götürecek; çok büyük katma değer sağlayacak. Çok büyük üretimde bize ciddi anlamda yol sağlayacak bir imkan ortaya koyacak. ‘Türkiye yüzyılı’na katkılarından dolayı bakanlığımıza ve milletimize ‘hayırlı olsun’ diyorum. 2023 Mart’ında Rabb’im bize açılış yapmayı nasip etsin diye konuştu. (DHA)