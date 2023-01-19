Bakan Dönmez’den ‘Akkuyu’ açıklaması

Bakan Dönmez: İnşallah bu yıl Akkuyu’yu devreye alarak enerji portföyümüze yeni bir kaynak daha ekleyeceğiz.

– 2053 net sıfır emisyon hedefi çerçevesinde hazırladığımız Türkiye Ulusal Enerji Planımız hem ekonomik büyümeye destek sağlayacak, hem de yeşil enerji dönüşümümüzü bir üst merhaleye taşıyacak. 2020 yılında 147,2 milyon ton eş değer petrol olan enerji tüketimimiz, Türkiye’nin büyüme hedefleri doğrultusunda 2035 yılında 205,3 milyon ton eş değer petrole ulaşacak.

– Nükleer ile ilgili önemli bir hususu daha paylaşmak istiyorum. Konvansiyonel nükleer santrallerin yanı sıra SMR adıyla bilinen küçük ve orta ölçekli modüler reaktörler de artık gündemimizde. İnşallah inşası süren ve planladığımız nükleer santrallerimizin yanı sıra SMR’ları da enerji portföyümüze ekleyeceğiz.

– Türkiye’de ilk defa doğal gaz ile yenilenebilir kaynaklardan elde edilen hidrojenin yüzde 20’ye kadar karıştırılarak şebeke ve iç tesisatlarda kullanılmasının testleri yapıldı ve başarıyla sonuçlandı. Şu güzel haberi de vermek isterim. Bu çalışmalar sadece evsel kullanımla sınırlı kalmayacak. Aynı mühendislik ekibi hidrojenin sanayide kullanımına yönelik Ar-Ge çalışmalarına da devam ediyor. İnşallah oradan da güzel neticeler almayı ümit ediyoruz. (DHA)