Bakan Dönmez: Nisanda Karadeniz gazını Filyos’a getireceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “İnşallah nisan ayı içinde Karadeniz gazını Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi’ne getireceğiz” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de keşfedilen doğal gazın halka arz edilmesi çalışmalarının yürütüldüğü, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi’ni ziyaret etti. Bakan Dönmez, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin’den çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ardından çalışmaları sahada inceledi. Dönmez, sık sık bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldığını söyledi. Deprem dolasıyla sahada çalışanların bir kısmının afet bölgesine gitmek zorunda kaldığını belirten Dönmez, “Çünkü enkaz altında kalan aileler vardı. Bir yandan da arama kurtarma çalışmalarına TPAO ekipleri gerek insan kaynağı gerekse insan gücüyle destek olmuştu. Oradaki personelimizin büyük bir kısmı tekrar proje alanına geri döndü” dedi.

Yerli gazda gelinen noktaya ilişkin bilgi veren Dönmez, “Nasipse milletimizin de bizim de ekibimizin de sabırsızlıkla beklediği an artık yaklaşıyor. İnşallah çok kısa bir süre içinde, nisan ayı içinde Karadeniz gazını Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisine getireceğiz” diye konuştu.

Sahadaki çalışanların, özveri ve gayretle 7 gün 24 saat çalışmaları yürüttüğünün altını çizen Dönmez, “Acımız halen taze. Depremde birçok insanımızı kaybettik; ama yaraları süratle sarmaya çalışıyoruz. Yaraları sararken bir taraftan da Türkiye’nin gelişmesi, kalkınması için daha önceden başlattığımız projeleri hayata geçirmek için yoğun bir mesai içerisindeyiz. Bu tip projeler 85 milyon insanımızın ortak projeleridir. Bu değerler, bu varlıklar 85 milyon insanımızın, gencinden yaşlısına, ortak malıdır. Ekibimiz de çalışanlarımız da bu bilinçle çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı. (DHA)