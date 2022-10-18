Bakan Dönmez: Kazada bir ihmal varsa gereken yapılacaktır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez TBMM Genel Kurulu’nda Amasra’da maden ocağındaki patlamayla ilgili olarak; “Yeraltı çalışma alanlarında giriş ve çıkışlarında metal, oksijen, hidrojen ve havahızı ölçümleri mevcuttur. 24 saat izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Kazada bir ihmal varsa gereken yapılacaktır.” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Amasra’ daki maden kazası sonrası ailelere toplam 1.5 milyonun üzerinde bir ödeme yapılacak. Şehitlerimizin yakınlarına ödemeler başlamış durumda. (DHA)