Bakan Dönmez: Karadeniz gazı mayısta kullanılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Karadeniz gazı, 35 yıl süreyle tüm konutların doğal gazını karşılayacak büyüklükte bir keşif. Mayıs ayı itibarıyla da fiilen ocaklarımızda kullanılır hale gelmiş olacak” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı televizyon programında, Karadeniz gazı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve enerji sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, Karadeniz gazındaki son duruma ilişkin, “Karadeniz gazını sadece konutlarda kullanılan gaz miktarıyla kıyasladığımızda, 35 yıl süreyle tüm konutların doğal gazını karşılayacak büyüklükte bir keşiften, bir kapasiteden bahsediyoruz, bütün sanayi dahil baktığımızda. Çünkü biz elektrik üretiminde de doğal gaz kullanıyoruz; o zaman da aşağı yukarı 15-20 yıllık ihtiyacımızı karşılayacak bir büyüklükte, sadece Karadeniz Sakarya gaz sahası. Tabi yeni keşifler geldikçe şüphesiz bu miktarlar ve süreler artacak. 20 Nisan’da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle gazı Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi’ne getirmiş olacağız, akabinde de 1-2 hafta içinde burada kalibrasyon ve proseslerle ilgili bazı kontrollerimiz var, mayıs ayı itibarıyla da fiilen artık ocaklarımızda kullanılır hale gelmiş olacak. 20 Nisan’da inşallah Cumhurbaşkanımız vatandaşlarımızın büyük bir kısmını memnun edecek bir müjdeyi de paylaşmış olacak” dedi.

‘KOK KÖMÜR İÇİN 200 MİLYON DOLARLIK YATIRIM’

Bakan Dönmez, kömür sektöründeki çalışmalarla ilgili, “Kömür yatırımları konusunda ise bir kok kömürü fabrikası kurma yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu ve buradaki yerel aktörlerle böyle bir yatırımı düşünüyoruz. Yaklaşık 150-200 milyon dolarlık bir yatırım olacak. Yine 500 kişilik istihdam şansımız olacak. Bu yatırımı Zonguldak’ta planlıyoruz. Kendi kömürümüzü koklaştıracağız” diye konuştu.

Bakan Dönmez, petrolde de çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, “Bu yıl hedefimiz, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında, artık günlük 100 bin varil üretime çıkmak. Şimdi Gabar Dağı’nda yeni bir keşif amaçlı sondaja devam ediyoruz. Herhalde bu ayın sonuna doğru oradan bir haber gelebilir. İyi haber bekliyoruz. Bizim petrolde şöyle bir ifade var tabi; petrol matkabın ucunda. Şimdi matkabı döndürüyoruz, inşallah bulduğumuzda vatandaşımızla da paylaşacağız. Yani ilk veriler, sismik veriler açısından baktığımızda Esma Çevik’e göre 150 milyon varil olarak açıkladık. Ancak çok daha fazla olacağını değerlendiriyor arkadaşlarımız” ifadelerini kullandı.

‘AKKUYU’YA İLK NÜKLEER YAKIT 27 NİSAN’DA GELECEK’

Ayrıca Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) 1 hafta sonra ilk taze nükleer yakıt geleceğini aktaran Dönmez, “Akkuyu NGS’ye ilk taze nükleer yakıt 27 Nisan’da geliyor. O nükleer yakıt oraya geldikten sonra, o bölge bir nükleer tesis unvanını kazanmış oluyor. Nükleer yakıt geldikten sonra işletmeye alma, devreye alma testleri yapılacak. Akabinde de 1 yıl sonra elektrik üretimi gerçekleşecek. Nükleer güç santralinin inşası tamamlandığında elektrik ihtiyacının yüzde 10’u karşılanacak” dedi. (DHA)