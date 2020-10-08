Bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı ile görüştü

Türkiye ile Yunanistan’ın yeniden başlatılması için niyet beyanı ortaya koyduğu ön görüşmelerinin gerçekleştirildiği “61. Türkiye-Yunanistan İstikşafi Görüşmeleri” öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl 15’incisi düzenlenen Bratislava Küresel Güvenlik Forumu(GLOBSEC) için geldiği Slovakya’da Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile ayak üstü görüştü.Görüşme Akdeniz’de Yunanistan’da yaşanan gerilimin ardından yaşanan ilk üst düzey temas olduğu ifade edildi.

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