Bakan Çavuşoğlu, ‘tahıl koridoru’ ile ilgili görüşmeler yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, tahıl koridoru konusundaki son gelişmeler ele alındı.

GUTERRES’TEN TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, “Bakan Çavuşoğlu, tahıl anlaşmasının tekrar işlerlik kazanması için Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yaptığımız girişimler hakkında Genel Sekreter Guterres’e bilgi vermiştir. Genel Sekreter Guterres, Türkiyenin gayretlerinden dolayı teşekkür etmiş, alınan sonuçtan büyük memnuniyet duyduğunu söylemiştir” denildi. (DHA)