Bakan Çavuşoğlu: Şehirlerimizi yeniden ihya ve inşa edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyük bir afet, dünyanın gördüğü en büyük afetlerden birini yaşıyoruz. Tarihimiz en büyük afetini yaşıyoruz, ama güçlü bir devlet ve milletiz. İnşallah bu depremin acılarını ve yaralarını saracağız. Şehirlerimizi yeniden ihya ve inşa edeceğiz dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, öğle saatlerinde Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Diyarbakır’a geldi. Çavuşoğlu, koordinasyon merkezine giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çavuşoğlu daha sonra depremden evleri hasar gören vatandaşlar için Silvan yolu üzerine kurulan çadır kenti ziyaret etti. Burada çalışmalar hakkında bilgi alan ve depremzedelerle bir araya gelen Çavuşoğlu, sahadaki ekiplere destek amacıyla deprem bölgesindeki şehirleri ziyaret ettiklerini belirtti. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milletimize bir sözü var. Bir sene içerisinde kalıcı konutların tamamını vatandaşlara teslim etmektir. Kalıcı konutların bitmesine kadar vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak devlet olarak boynumuzun borcudur diye konuştu.

İNŞALLAH BU DEPREMİN ACILARINI VE YARALARINI SARACAĞIZ

Tüm kurumların seferberlik içerisinde olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, Burada 1900 civarında çadırın kurulduğunu ve halen de boş çadırların olduğunu arkadaşlarımız anlattı. Burada yaşayan vatandaşlarımızın günlük ihtiyacının karşılanması için sosyal marketten sağlık merkezine kadar çocuklarımız için yine her türlü ibadet alanlarının kurulduğunu gördük. Geçici tuvalet, banyo ve duş alma imkanı sağlandığını da gördük. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Bir sene vatandaşlarımızın çadırlarda kalmasına gönlümüz razı değil. Dolaysıyla konteyner şehirler kuruyoruz. Diyarbakır’da da konteyner yerinin hazır olduğunu gördük. Yerinde de inceleyeceğiz. Kısa sürede de konteyner kent kurulacak. Vatandaşlarımızı inşallah konteyner kentlere içerisinde duşu ve banyosu olan, mutfağı olan konteynerlerimize da taşıyacağız. Kalıcı konutların yapılmasına kadar bu şekilde vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarını burada karşılanıyor. Yurtta kalan vatandaşları da ziyaret edeceğiz. Birçok vatandaşımız da Diyarbakır’da depremden etkilenen değil, bölge illerde depremden etkilenenler de burada kaldığını biliyoruz. Onları da ayrıca ziyaret edeceğiz. 411 vatandaşımız Diyarbakır’da vefat etti. Yine farklı şehirlerde yaşayan Diyarbakırlı kardeşlerimizin vefat edip de buraya defnedildiğini öğrendik. Bazı yakınları vefat eden aileleri de ziyaret edeceğiz. Büyük bir afet, dünyanın gördüğü en büyük afetlerden birini yaşıyoruz. Tarihimiz en büyük afetini yaşıyoruz, ama güçlü bir devlet ve milletiz. İnşallah bu depremin acılarını ve yaralarını saracağız. Şehirlerimizi yeniden ihya ve inşa edeceğiz ifadelerini kullandı.

BAŞTA AZERBAYCAN, EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM

Bu zorlu süreçte uluslararası toplumun verdiği destekten dolayı teşekkür etiğini aktaran Çavuşoğlu, şunları söyledi;

Her fırsatta teşekkür ediyoruz. Bugün bir kere daha teşekkür ediyorum, artık arama kurtarma ekipleri ülkelerine döndü. Sadece can Azerbaycan’dan 491 arama kurtarma ekibi sahada görevini halen yapıyor. En son biz ayrılacağız dediler. Başta Azerbaycan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. 30 sahra hastanesi kurulmuştu, bunların 18i sahada hizmet veriyor. Yurt dışından gerek çadır ve konteyner ihtiyacının temini gereken koordinasyon çerçevesinde biz de Dışişleri Bakanlığı olarak büyükelçi ve diplomatlarla Ankara’da seferber olduk. Dost ülkelerin vatandaşları tüm yardımlarını seferber etmiş durumda. Onların da Türkiye’ye gelmesi için koordinasyonu yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Buradan Doha’ya gideceğiz. Doha’da en az gelişmiş ülkeler toplantısı var. Yarın ona katıldıktan sonra ülkemize dönüp bu çalışmaları yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Bu vesile ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm Diyarbakırlı kardeşlerimize selamlarını iletmek istiyorum. İlk turu tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci tur ziyaretlerini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlattılar. Devam ediyorlar buna ve en kısa sürede Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecektir. Çalışmaları da yerinde görecektir. Vatandaşlarımıza her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. (DHA)