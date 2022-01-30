Bakan Çavuşoğlu Bahreyn’e gidecek
Haberler Gündem

Bakan Çavuşoğlu Bahreyn’e gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 30-31 Ocak tarihleri arasında Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani’nin davetine icabetle Bahreyn Krallığı’nı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani’nin davetine icabetle 30-31 Ocak 2022 tarihlerinde Bahreyn Krallığı’nı ziyaret edecektir. Ziyaret çerçevesinde gerçekleştirilecek görüşmelerde, Bahreyn’le ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konularda da görüş alışverişinde bulunulacaktır” denildi. (İHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Firari FETÖ şüphelileri jandarma tarafından yakalandı

Firari FETÖ şüphelileri jandarma tarafından yakalandı

Alacak verecek kavgası can aldı

Alacak verecek kavgası can aldı

Adana’da ele geçirildi, Roma dönemine ait…

Adana’da ele geçirildi, Roma dönemine ait…

Bakan Çavuşoğlu Bahreyn’e gidecek
Gündem